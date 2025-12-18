Dezent und leistungsfähig
KI auf der Nase: Die Ray-Ban-Brillen von Meta werden immer vielseitiger
Während Apple mit der Vision Pro ausschließlich finanzkräftige Nutzer anspricht, die zudem kein Problem damit haben, sich von der Außenwelt abzuschotten, setzt Meta mit seinen AI-Brillen auf die breite Masse. Seit Meta vor wenigen Monaten auch eine deutschsprachige Version seines AI-Betriebssystems anbietet, sieht man insbesondere die Ray-Ban-Modelle hierzulande deutlich öfter.
Dazu kommt, dass seit der Vorstellung der zweiten Generation die nur unwesentlich schlechter ausgestatteten Vorgängermodelle ein ganzes Stück günstiger geworden sind. Die Meta-Version der Ray-Ban Wayfarer bekommt man inzwischen offiziell ab 247 Euro. Das Original als reine Sonnenbrille kostet bei Ray-Ban gerade mal 80 Euro weniger.
Eine große Hürde stellt für viele Nutzer die zwingend notwendige Anbindung an ein Meta-Konto dar. Der Konzern hat in Sachen Datenschutz nicht gerade den besten Ruf, doch wer mit diesem Kompromiss leben kann, bekommt hier ziemlich viel für sein Geld geboten.
Kamera als zentrales Element
Kernfunktionen der AI-Brillen von Meta sind die integrierte 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und die Möglichkeit, auf die KI-Assistenz von Meta zuzugreifen. Der Leistungsumfang dieser Kombination geht über das einfache Aufnehmen von Fotos und Videos per Sprachbefehl deutlich hinaus.
Besonders als Alltagshelfer kann die Meta-KI in Verbindung mit der Kamera immer wieder überraschen. Mit der Kamera als Auge kann die Brille auch unterschiedlichste Fragen zu Objekten im Sichtfeld beantworten. Angefangen von einer Tierrasse über Pflegeanleitungen für Pflanzen bis hin zur Übersetzung von Texten oder Infos zu einem Buch.
- Was für eine Hunderasse ist das
- Wie pflege ich diese Pflanze
- Schau mal was ich da sehe, kannst du das auf Deutsch übersetzen
- Schau dir mal dieses Buch an, um was geht es da in Kapitel 32
Das Ganze funktioniert inzwischen auch auf Deutsch ziemlich gut, wenngleich die englischsprachige Version der Software deutlich weiter ist. Hier dürfte sich über die kommenden Monate noch einiges tun. Mit dem letzten Update für die deutsche Version wurde beispielsweise eine Merkfunktion ergänzt. Man kann Funktionen wie „Merke dir, was auf diesem Parkplatzschild steht“ verwenden und diese Informationen später per Sprachbefehl abrufen.
Korrespondierende iPhone-App
Die mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos können direkt an die Meta-App auf dem iPhone übertragen und von dort in der iPhone-Fotosammlung abgelegt werden. Das Sichtfeld der Kamera umfasst 102 Grad bei einer Auflösung von 4.023 x 3.024 Pixeln und die Bilder werden bei einigermaßen guten Lichtverhältnissen durchaus gut.
Mithilfe der zugehörigen App lassen sich auch Verknüpfungen zu Anwendungen wie Spotify oder Apple Music erstellen und in Verbindung mit der Brille verwenden. Alternativ zu Sprachbefehlen stehen seitlich am Bügel der Meta-Brillen ein Touch-Bedienfeld und eine Taste zur Verfügung, um die Kamera zu bedienen sowie App-Funktionen und die Lautstärke manuell zu regeln.
Ganz nebenbei besitzt hat man mit den Meta-Brillen nämlich noch ein überraschend gutes Paar Ohrhörer. Die Lautsprecher sind so in den Bügel der Brille integriert, dass sie direkt am Ohr anliegen und ausgesprochen guten Klang liefern. Neben der Möglichkeit, darüber Musik abzuspielen, kann man sich auch eingehende Nachrichten vorlesen lassen.
Neue Generation mit besserem Akku
Die beiden Generationen der Meta Ray-Ban unterscheiden sich im Wesentlichen bei der Akkulaufzeit. Während man das erste Modell maximal vier Stunden am Stück verwenden kann, bevor es wieder ins Ladecase muss, hält die zweite Generation bis zu acht Stunden. Das Ladeetui bietet Strom für weitere 32 beziehungsweise 48 Stunden.
Oakley bietet inzwischen auch eine Meta-Brille an, die allerdings mindestens 549 Euro kostet. Zudem hat Meta inzwischen auch ein Modell mit integriertem Display im Programm, das jedoch deutlich klobiger ist und in Deutschland noch nicht verkauft wird. Die Standardmodelle der Meta-Brillen können aus unserer Sicht vor allem dadurch punkten, dass man sie optisch nur bei genauerem Hinsehen von einer gewöhnlichen Sonnenbrille unterscheiden kann.
Konversationsverstärkung und zur Umgebung passende Musik
Für englischsprachige Besitzer seiner AI-Brillen hat Meta bereits die nächsten Funktionserweiterungen angekündigt. In ähnlicher Weise, wie dies die AirPods tun, werden auch die Meta-Brillen eine Funktion zur Konversationsverstärkung erhalten, und wenn gewünscht die Stimme eines Gesprächspartners in lauten Umgebungen zu verstärken.
Zudem soll es im Rahmen der Spotify-Integration mithilfe von KI möglich sein, zur Umgebung passende Songs abzuspielen und Wiedergabelisten zu erstellen. Als Beispiel nennt Meta hier den Befehl „Play a song to match this view“.
Beide Funktionen stehen aktuell schon für Teilnehmer am Early-Access-Programm von Meta in den USA bereit.
Ich wünschte, die Kameras wären nicht so prominent. (als solche erkennbar). Das dürfte in Teilen des öffentlichen Raums (zum Beispiel ÖPNV) für Ärger sorgen. Gerade wegen dem Datenschutz.
Ich bin für Kennzeichnungspflicht für mobile Aufzeichnung.
Gibt bei AliExpress für €2 kleine Sticker, die man drüber kleben kann dann ist dort nichts mehr prominent…
Aus genau diesem Grund sollte es verpflichtend angezeigt werden, wenn jemand mit der scheiss Brille unbemerkt aufnehmen will.
macht sie doch. musst ja nicht gleich ausfällig werden.
Also lieber eine weniger prominente Kamera, damit diese unbemerkt bleibt und der Anwender fröhlich zig Datenverstöße begehen kann?
Ist vor allem für blinde und sehbehinderte sehr interessant, und kann eventuell teure Hilfsmittel ersetzen.
Nur dass sie 90% von Weirdos benutzt und missbraucht wird…
Wer seine Daten bisher Meta anvertraut, wird auch mit der Brille keine Probleme haben.
Unabhängig davon, gehören dieser Art von unauffälligen Brillen m. E. die Zukunft für den täglichen Gebrauch. Denn die VR-Brillen werden sich aufgrund ihrer klobigen Bauart eher auf spezielle Einsatzgebiete konzentrieren (müssen).
Die Meta-Brillen können auch unterwegs, wenn sie abgesetzt werden, so einfach, wie eine normale Brille, verstaut werden.
Wie sieht es in D mit dem Recht am eigenen Bild aus? Zeichnet das Teil alles auf, was vor die Linse kommt? Wie verhindere ich das als unbescholtener Bürger?!
Die Brille nimmt (angeblich) nur dann auf, wenn sie aktiv ausgelöst wird. Sobald sie aber aktiv ist, stellt sich die Frage, was Meta dabei alles verarbeitet. In dem Moment ist es keine rein private Aufnahme mehr, sondern eine Auswertung und potenzielle Weitergabe von Daten an Dritte – somit kritisch.
Und wir wissen beide, wie gut man im Alltag erkennen kann, ob die Brille gerade aktiviert ist – oder nicht.
Kommt drauf an ob du nur als Beiwerk zählst. Dann hast du gar kein Recht.
zeichnet dein Smartphone immer alles auf, wenn du es in der Hand hälst? oder dein Fotoapparat?
Sind die in der Öffentlichkeit erlaubt?
Ich hätte starke Impulse jemandem die Brile runterzuziehen der mir damit gegenübersteht.
Typisch deutsch wer bist du eierkopp ihr mit eurem datenschutz, sollte einfach wie in den usa sein wer sich im öffentlichen Raum befindet ist der Öffentlichkeit auch ausgesetzt Punkt aus Ende! Niemand normales der solch eine Brille tragt hat irgendein Interesse an deiner Persönlichkeit du Hampelmann! Du bist doch sicher einer von denen die dann aber mit ner Apple Vision Pro durch Gegend rennen würden :)))
Wahrscheinlich auch noch ne Ring Türklingel nutzt, Go pro beim Auto und Fahrrad fahren nutzt und auch sonst bei denen Fotos in der Öffentlichkeit nicht drauf achtest wer da alle abgebildet ist!!!
Bisschen primitiv bist Du aber schon.
Warum denn so aggressiv? Find ich auch was drüber immer direkt mit Datenschutz zu kommen. Aber verbal abrüsten wäre trotzdem nett.
@ifun: Werden Beleidigungen hier nicht gelöscht?
Diese tolle Plattform sollte eigentlich dazu dienen, einen freundlichen Meinungs- und Wissenaustausch zu pflegen.
Das Beschimpfen eines anderen Menschen, der eine andere Meinung hat als man selbst sollte tunlichst unterbleiben.
Bleib einfach sachlich und denke Dir selbst innerlich Deinen Teil – aber höre auf, andere Menschen so zu diskreditieren.
Ich meine, daß solche Kommentare gleich von ifun gelöscht werden sollten. Hate speech sollte hier keinen Platz finden.
Was diese hirnlosen Beleidigungen sollen frag ich mich? Da ist entweder der Schwund an eigener Intelligenz schon merkbar vorangeschritten oder einfach keine Erziehung genossen
Starke Worte dafür dass ihr euch nichtmal kennt.
Kann das von Ziggy bitte entfernt werden? Ist ja nicht zum aushalten.
@Ziggby: Wenn Du keine gute Kinderstube hast, dann verschone uns bitte mit Deinen aggressiven Kommentaren.
Leider klappt die „melden“ Funktion nicht. Ihr Kommentar ist eine Ansammlung von Beleidigungen.
Wenn du deine Rechte und Gesetze nicht kennst, ist das dein Problem.
PS: es gibt das Recht des eigenen Bildes. Sobald jemand aufnimmt und ich bin ungefragt drauf, darf ich zum löschen auffordern. Bei mehrmaligen auffordern darf ich sogar das Geil aus der Hand schlagen wenn nötig, les mal die Gesetze durch.
@Ziggy
Meine Güte hat du eine 2. Galle die dir übergelaufen ist oder einfach nur kein Benehmen? Ist ja fürchterlich dein Kommentar. Benimmst du dich sonst auch so wenn dir andere direkt gegenüber stehen oder bist du dann ganz kleinlaut und kompensierst hier persönliche Komplexe?
Aber zu dem eigentlichen Thema: Ich finde es auch fraglich, wenn im öffentlichen Raum Personen einfach so gefilmt werden. Es nützt nämlich nichts, wenn der Nutzer mit der Verarbeitung der Daten einverstanden ist aber dem gefilmten keine Möglichkeit eingeräumt wird, der Verarbeitung seines Bildes bei Meta zu widersprechen. In Zügen und Einkaufszentren oder an öffentlichen Gebäuden wird nämlich per Schild darauf hingewiesen. Ich kann dem dann theoretisch wenn ich möchte aus dem Weg gehen. Und falls jetzt jemand fragt, nein ich bin weder paranoid noch trage ich den berühmten Aluhut. Ist reines Interesse daran, wie mit diesen in Zukunft unvermeidlichen Themen umgegangen wird.
Weiß zwar gar nicht was die so können aber wage zu bezweifeln das die die ganze Zeit aufnehmen oder alles prüfen was denen ins Bild kommt ?
Natürlich nicht. Physikalisch ist es nicht möglich bei einer angegebenen Laufzeit von 8 Stunden dauerhaft mit dem kleinen Akku alles auszuwerten.
Man darf ja gefilmt werden wenn es nicht aufgezeichnet wird, daher eher unproblematisch denke ich
@Mik11: Da wäre ich etwas vorsichtiger. Wenn meta Bild und Ton auswertet – dann ist das keine private Aufnahme mer.
@BMacSe: wie gehst Du dann mit jemanden um, der Dich mit einer Kamera in der Öffentlichkeit fotografiert? Hast Du dann auch den Impuls, ihm die Kamera wegzunehmen?
Mal die verbraucherzentrale fragen, ob die was wissen oder das im Blick haben.
Ich habe sie seit 4 Wochen und bin irre begeistert! Schade das Apple noch nicht soweit ist.
Ernsthafte Frage . Was bringen die im Alltag ? Wo ist der Nutzen ?
Das Gefühl von Spielerei und Innovation steht im Vordergrund.
Innovation? welche denn?
Nicht nur es gibt auch Hilfsmittel Apps, dass die ki Dinge beschreibt die für Leute, die es nicht gut sehen sehr hilfreich sind.
Also alles was am Smartphone geht.
Für das Vorhaben wäre ein Smartphone in der Bedienung nicht benutzerfreundlich. Warum gibt es verschiedene Fahrzeuge auf dieser Welt? Alle haben eins gemeinsam, sich fortzubewegen. Laut Ihrem Motto würde ein Modell reichen. So ist aber nicht.
Heino hat sie schon ein Leben lang
Wie sieht es denn dabei mit Brillenträgern aus?
Pech gehabt, oder ist das ganze unabhängig von den Gläsern?
Ich habe es mir gerade mal bei Ray Ban angeschaut. Da kann man sich die Brillen konfigurieren. Man kann seine Sehstärke eingeben, man kann wählen ob klar, getönt oder selbst tönend. Man kann die Tönungsfarbe auswählen und man kann eine Anti Reflexions Beschichtung dazu bestellen. Eigentlich stehen einem die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung wie wenn man sich eine normale Brille konfiguriert.
Wird dann halt schnell doppelt so teuer. Die aktuelle Version wurde mit ab 419€ angegeben. Nach meiner Konfiguration in Sehstärke und mit Selbsttönung lande ich bei 819€.
Auch Astigmatismus? Das bekommt selbst Apple nicht hin mit den Zeiss-Gläsern, die alleine fast so viel kosten wie die Meta-Brille.
Ich verstehe auch nicht, welchen Mehrwert die Brille zum Phone + Kopfhörern hat. Das kann ich doch alles auch mit dem Handy machen und wir wissen ja, wie „gut“ das immer funktioniert. Und das Handy muss man ja ohnehin dabei haben. Das mit dem Video-Call, den ich mit der Brille lediglich anstoßen kann, illustriert die Absurdität. Oder übersehe ich etwas?
wenn ich eh be Brille brauche, passt es und ich muss kein Handy für den Schnappschuss rausholen, kann freihändig telefonieren, Musik hören, Gespräche übersetzen lassen, KI benutzen ohne mein Smartphone rauszuholen zu müssen. und muss mir nix ins Ohr stecken, kann also dank offener Ohren es auch im Straßenverkehr nutzen.
Ich frage mich ob in 50 Jahren überhaupt noch jemand alleine denken kann…vermutlich nicht
Das Szenario aus „Idiocracy“ ist nicht mehr so weit weg.
Ich fände es praktisch, wenn man sich beim Navigieren den Weg auf der Brille anzeigen lassen kann und man nicht eigens auf das Handy sehen müsste. Als Rollstuhlfahrer hat man so die Hände frei und man kann ohne ständiges Anhalten, das Handy rausholen und entsperren, seinen Weg nehmen.
Dass man dadurch „dümmer“ werden würde, glaube ich nicht.
Anzeigen lassen geht doch schon, oder nicht?
Das Aufnehmen ist ja eher fraglich.
Kann man nicht verallgemeinern. Manche nutzen es als Unterstützung, Erweiterung und sinnvoll. Andere hören mit Denken auf und überlassen es solchen Hilfsgeräten. War und wird immer so bleiben, bei allem. Hat jetzt nur einen anderen Namen sozusagen.
Wie sind denn die Langzeitfolgen für die Augen wenn man über Jahre das so nah vor der Linse trägt?
Man braucht dann im Alter eine Korrekturbrille.
Wie sind die Langzeitfolgen vom City-Smoke? Ich lebe neben einer Hauptstraße .
Wie sind die Langzeitfolgen vom Staubsauger-Geräusch von meiner Nachbarin?
Wie sind die Langzeitfolgen vom Verzehren des kalten Rauchs, die meine Bäckerverkäuferin direkt nach dem Rauchen über ihre Finger auf mein Brötchen schmiert?
Wie sind die Langzeitfolgen für meine Cojones die von meinem iPhone in der Hose gegrillt werden?
Ich frage mal ChatGPT.
Whataboutism
Ich bin eigentlich ein großer Befürworter neuer Technologie aber diese Art von Brille mit eingebauter Kamera ist wahrscheinlich der Untergang unserer Privatsphäre und damit unserer Freiheit. Laufen erst einmal Millionen von Menschen damit im öffentlichen Raum herum gibt es für uns kein Entkommen mehr vor einer 24/7h Überwachung. Die Anonymität in der wir uns bisher im öffentlichen Raum bewegen geht damit endgültig verloren. Wer glaubt das die Tech-Firmen ihre Daten nicht an die Behörden weitergeben der lebt in einer Traumwelt und obliegt der Illusion wir wären dann noch freie Menschen. Was früher noch gruseliger ein Science Fiktion war wird schon bald real werden.
SCHÖNE NEUE WELT
Wenn juckst? Ich lebe nur einmal und das Leben ist kurz.
Teile ich vollständig! Ich finde es grauenhaft!
wo ist der Unterschied zum Smartphone???
Ich hätte nicht gedacht dass ich als komplett blinde Person einmal sagen würde, ich trage freiwillig eine Sonnenbrille. Tatsächlich kann diese Brille einige Dinge übernehmen, für die man vorher entweder externe Hilfsmittel gebraucht hat, oder das Handy in die Hand nehmen muss, was gerade wenn man beispielsweise draußen mit Stock oder Hund unterwegs ist teilweise ein bisschen Koordinationsarbeit ist. Gerade die Funktion, jemanden über WhatsApp anrufen zu können und das Videosignal über die Brille laufen zu lassen ist eine gute Sache, wenn man gerade mal Hilfe braucht. Das größte Problem für mich ist leider allerdings die Meta KI. Ich weiß nicht genau welches Modell hier genutzt wird, gefühlt ist dieses allerdings auf dem Level von ChatGPT 3.5 stehen geblieben, Beschreibungen von Bildern sind sehr kurz und oberflächlich gehalten, selbst wenn man die erweiterten Beschreibungen in der App eingeschaltet hat. Ich sehe zwar das Potenzial, momentan allerdings noch für mich persönlich zu viele Schwächen, als dass ich sagen würde, sie bringt mir im Alltag wirklich Vorteile.
Nein. Niemals. Meta bedankt sich für noch mehr Daten.