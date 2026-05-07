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Care Mode für längere Ladevorgänge

Anker Nano mit Display im Einsatz: Erste Eindrücke zum Marktstart
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Ende April hat Anker sein neues 45-Watt-Netzteil mit integriertem Farbdisplay auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Noch bis übermorgen gilt der reduzierte Einführungspreis von 29,99 Euro. Nachdem wir das kompakte USB-C-Netzteil bereits zum Verkaufsstart vorgestellt haben, konnten wir das Zubehör inzwischen selbst einige Tage im Alltag ausprobieren.

45 Watt Usb C Netzteil

Dabei zeigt sich schnell, dass das Nano-Ladegerät weniger durch seine Ladeleistung auffällt, sondern vor allem durch die zusätzlichen Informationen, die das kleine Display liefert. Das Netzteil erkennt kompatible iPhone- und iPad-Modelle automatisch und blendet deren Akkustand direkt auf dem Ladegerät ein. Unterstützt werden derzeit vor allem neuere Apple-Geräte wie die iPhone-15-, iPhone-16- und iPhone-17-Modelle.

Anker 45 Watt Netzteil Iphone Erkannt

Erkennt das verbundene iPhone-Modell, zeigt aktuelle Ladeleistung und Akkustand

Wie bereits zum Deutschlandstart angekündigt, arbeitet Anker zudem weiter an der Geräteerkennung. Bislang werden vor allem aktuelle iPhones und ausgewählte iPads direkt erkannt. Weitere Modelle, darunter zusätzliche iPads und MacBooks, sollen per Software-Aktualisierung folgen.

Display soll Ladeinformationen sichtbarer machen

Im Alltag erweist sich das integrierte Display zwar als verzichtbar, dennoch bleibt es ein angenehmes Zusatzmerkmal. Die Anzeige informiert über Ladeleistung, Akkustand und aktuellen Modus. Das kann hilfreich sein, wenn das iPhone nicht direkt griffbereit ist. Besonders beim Laden auf dem Nachttisch oder in der Küche reicht so ein kurzer Blick auf das Netzteil aus.

Anker 45 Watt Netzteil Care Breezing

Zeigt einen großen Temperaturstatus an

Zusätzlich lässt sich die Anzeige um 180 Grad drehen, damit die Informationen unabhängig von der Ausrichtung der Steckdose besser lesbar bleiben. Das Display schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab, um Strom zu sparen. Über die Touchfläche, die gleichzeitig auch als Modusschalter dient, lässt es sich jedoch wieder aktivieren. Die Darstellung fällt klein aus, bleibt im Alltag aber ausreichend gut lesbar.

Care Mode für längere Ladevorgänge

Interessant bleibt zudem der sogenannte Care Mode. Dabei reduziert das Netzteil die Ladegeschwindigkeit bewusst, um die Wärmeentwicklung zu verringern. Vor allem bei längeren Ladevorgängen über Nacht soll das den Akku schonen. Im normalen Modus liefert das Netzteil bis zu 45 Watt über USB-C Power Delivery, im Care Mode maximal 20 Watt.

Anker 45 Watt Netzteil Care Mode

Lädt im Care-Mode mit 20 statt bis zu 45 Watt

Für MacBooks genügt die Leistung ebenfalls, wenngleich größere Modelle langsamer geladen werden als mit stärkeren Netzteilen. Für das MacBook Neo oder kompakte Apple-Notebooks bleibt das kleine Ladegerät dennoch interessant, zumal viele aktuelle Apple-Geräte ohnehin nicht mehr als rund 30 Watt aufnehmen.

Nach mehreren Tagen im Einsatz bleibt vor allem der Eindruck, dass Anker hier ein Ladegerät mit zusätzlicher Statusanzeige gebaut hat, die man im Alltag weder wirklich braucht noch in den vergangenen Jahren vermisst hat.

Anker 45 Watt Netzteil Timeout

Und lässt sich über seinen Touch-Button konfigurieren

Das augenzwinkernde Display lässt den kompakten Stecker in aktuellen iPhone-Farben jedoch zusätzlich attraktiv wirken und hatte zumindest auf uns einen gewissen Haben-wollen-Effekt, trotz berstend voller Technik-Schubladen.

Wer sich also für Ladeleistung, Akkustand und einen groben Temperaturstatus interessiert, bekommt hier ein ungewöhnlich kompaktes Zubehör mit zusätzlichen Funktionen. Der Einführungspreis von 29 statt 39 Euro gilt noch bis Samstag. Ein sehenswertes Teardown findet ihr hier.

Produkthinweis
Anker Smart Ladegerät, Anker Nano 45W USB C Ladegerät mit Display und intelligenter Erkennung, integriertem... 29,99 EUR

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07. Mai 2026 um 20:00 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Ich verstehe ehrlicherweise nicht warum so viel Trommelwirbel wegen eines Netzteils gemacht wird, das ein Display hat. Und jetzt? Was genau soll mir das bitte bringen?

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  • Ich hätte mir noch einige weitere Informationen erhofft, die ich z.B. bei einigen Powerbanks erhalte, wie die verbleibende Ladedauer, Anzahl bisheriger Ladezyklen oder die verbleibende Akku Kapazität.

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