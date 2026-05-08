Whispyr: Freier Offline-Messenger funkt ohne Konten und Netz

Mit Whispyr steht eine weitere iPhone-App bereit, die Nachrichten auch ohne Mobilfunk und WLAN übertragen kann. Die Anwendung stammt vom Entwickler Laurenz Frank aus Wien und erinnert an Projekte wie Talky, Near Message oder die Notfall-App Igatha, über die wir in der Vergangenheit bereits berichtet hatten.

Statt auf klassische Internetverbindungen setzt Whispyr vollständig auf direkte Verbindungen zwischen Geräten in der Nähe.

Die App nutzt dafür Apples Multipeer-Connectivity-Technik. iPhones, iPads und Macs verbinden sich direkt per Bluetooth und lokaler WLAN-Verbindung miteinander. Router, Mobilfunknetze oder zentrale Server werden nicht benötigt. Laut Entwickler soll die Anwendung inzwischen unter anderem von Studierenden an der Harvard University genutzt werden, etwa für die Kommunikation auf dem Campus oder bei Veranstaltungen.

Chats und Gruppen ohne Telefonnummer

Im Unterschied zu klassischen Messengern verzichtet Whispyr auf Nutzerkonten, Telefonnummern und Cloudspeicher. Wer die App installiert, kann direkt mit Personen in der Umgebung kommunizieren. Nachrichten werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich lokal auf den beteiligten Geräten gespeichert.

Neben Einzelchats bietet die Anwendung auch lokale Gruppenbereiche an, die „Spaces“ genannt werden. Diese lassen sich per QR-Code oder Kurzcode betreten und eignen sich beispielsweise für Universitäten, Festivals, Konferenzen oder kleinere Veranstaltungen. Organisatoren können dort Hinweise veröffentlichen oder Diskussionen moderieren.

Zusätzlich unterstützt die App zeitlich begrenzte Event-Chats. Damit soll verhindert werden, dass dauerhaft große Gruppenkanäle entstehen, die nach Veranstaltungen kaum noch genutzt werden.

Fokus auf lokale Kommunikation

Whispyr unterstützt neben Textnachrichten auch Sprachaufnahmen, Fotos, Dateien und Standortfreigaben. Die Reichweite hängt von der Umgebung ab und liegt laut Entwickler zwischen zehn und hundert Metern.

Die Anwendung richtet sich vor allem an Situationen, in denen klassische Messenger an ihre Grenzen stoßen. Dazu zählen etwa überlastete Mobilfunknetze bei Großveranstaltungen, Reisen in abgelegene Regionen oder Orte mit schlechter Netzabdeckung.

Wie bei vergleichbaren Offline-Messengern bleibt allerdings eine grundlegende Einschränkung bestehen. Kommunikation funktioniert nur mit Personen in der Nähe und setzt voraus, dass alle Beteiligten die App installiert haben. Dafür arbeitet Whispyr komplett unabhängig von Internetdiensten und externer Infrastruktur.