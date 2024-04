Accountsperren und Apple-ID-Fehler: Drama-Wochenende für viele Nutzer

Apple hält sich mit Blick auf die massiven Apple-ID-Probleme am Wochenende weiterhin bedeckt. Das Unternehmen hat sich bislang nicht zu einer Stellungnahme veranlasst gefühlt und auch beim Blick auf die Systemstatus-Anzeige von Apple findet sich kein Hinweis darauf, dass eine stattliche Zahl von Apple-Kunden nur mit viel Aufwand den Zugriff auf Geräte und Dienstleistungen wiederherstellen konnte.

Wer von den Problemen betroffen war, hat sich vielleicht auch Gedanken darüber gemacht, ob die von Apple erwünschte enge Verknüpfung von unterschiedlichen Diensten und Funktionen tatsächlich so erstrebenswert ist. Schon in der Vergangenheit hat sich hier und da gezeigt, in welchem Umfang eine gesperrte Apple-ID des Leben ihrer Besitzer beeinträchtigen kann.

Systemfehler setzt Geräte und Dienste außer Gefecht

Angefangen hat das Drama in der Regel damit, dass die betroffenen Benutzer penetrant mit der Aufforderung konfrontiert wurden, ihre Apple-ID zu überprüfen und zu diesem Zweck das zugehörige Passwort einzugeben. Hier wurden allerdings auch korrekte Eingaben nicht akzeptiert, stattdessen sehen sich die Benutzer mit unterschiedlichen und sich teilweise überlagernden Fehlermeldungen konfrontiert, die letztendlich eine Änderung des zugehörigen Passworts verlangten.

Auch die Passwort-Änderung ließ sich nicht ohne weiteres durchführen. Teilweise haben die Apple-Systeme hier ebenfalls keine Eingaben akzeptiert. Zudem kam für einen Teil der Nutzer noch der Umstand, dass Apples „Schutz für gestohlene Geräte“ kurzfristige Änderungen blockiert und zusätzliche Wartezeiten verlangt hat.

Viel Aufwand bis alles wieder läuft

In Mitleidenschaft wurden hierbei dann auch sämtliche verbundenen Apple-Geräte und -Funktionen gezogen, darunter auch Angebote wie iMessage oder HomeKit. Auch Stunden später laufen bei einem Teil der Nutzer noch Hinweismeldungen über eine Wiederherstellung der Apple-ID und „neu“ mit dem Konto verbundene Geräte ein.

Interessant lesen sich in diesem Zusammenhang auch die Berichte von Apple-Kunden, die in dieser Angelegenheit den Hersteller-Support kontaktiert haben. Während die Mitarbeiter des „einfachen“ Basis-Support im ersten Level zum Teil noch bestätigt haben, dass es bereits vermehrt Anrufe von betroffenen Nutzern gab, hielten sich die höheren Support-Stufen hier durch die Bank bedeckt und wollten nichts von einem größeren Problem wissen.