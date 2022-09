Apple-Konto gesperrt: Zu viele Geschenkkarten eingelöst?

Ein spanischer Entwickler wirft harte Vorwürfe gegen Apple in den Raum. Seinem auf Twitter veröffentlichten Bericht zufolge wurde seine Apple ID für Einkäufe und Updates gesperrt. Der Grund dafür ist offenbar, dass er zu viele Geschenkkarten eingelöst hat.

Apple permanently disabled my account about month ago. I lost about $2,000 in my account and access to all the content I bought through the AppStore for almost a decade on my iPhone, iPad and MacBook. @AppleSupport pic.twitter.com/6WgszkU55U

— viTALY (@talydeojo) September 26, 2022