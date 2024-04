Haus mit Siri steuern: Apple unterstützt mit Beispielsätzen

Apple hat seine unter der Überschrift „Haus mit Siri steuern“ zusammengefassten Informationen rund um die Möglichkeiten der Nutzung Siri zur Steuerung von HomeKit-Aktionen überarbeitet. Zusätzlich zu allgemeinen Anleitungen zur Verwendung von Siri und HomeKit finden sich hier auch zahlreiche konkrete Beispiele inklusive der zugehörigen Sprachbefehle.

Die an dieser Stelle von Apple zusammengetragenen Informationen sind vor allem dann einen Blick wert, wenn ihr Probleme bei der Sprachsteuerung eurer HomeKit-Komponenten habt. Häufig ist der Fehler hier nämlich in der Sprachanweisung selbst zu suchen, Sprachassistenten sind hier nämlich an vorgegebene Sprachmuster gebunden und daher in ihrer „Auffassungsgabe“ relativ eingeschränkt.

Apple unterteilt die auch mithilfe von Sprachbefehlen kontrollierbaren HomeKit-Funktionen in die folgenden acht Bereiche und ergänzt diese jeweils mit einer Handvoll Beispielsätzen:

Geräte ein- oder ausschalten

Gerät einstellen

Ein Gerät zu einer bestimmten Zeit steuern

Einen Raum oder eine Zone steuern

Einen Raum mit dem HomePod steuern

Mit Siri eine Szene erstellen

Status deines Hauses überprüfen

Geräte fernsteuern

HomeKit weiterhin unzuverlässig

Wenn die HomeKit-Steuerung mithilfe eines Siri-Sprachbefehls scheitert, solltet ihr zunächst einmal überprüfen ob die gewünschte Komponente aktuell überhaupt funktioniert. Öffnet dazu die Home-App und kontrolliert die Anzeige des entsprechenden Geräts. Wenn hier beispielsweise „Nicht erreichbar“ zu lesen ist, wird sich auch Siri mit der Bedienung schwer tun.

Ein großes HomeKit-Problem hat Apple allerdings bis heute nicht in den Griff bekommen. Die Anzeige „Nicht erreichbar“ in HomeKit bedeutet nämlich nicht, dass das betreffende Gerät tatsächlich nicht funktioniert. Leider ist es hier regelmäßig der Fall, dass die betreffenden Geräte über die App des Herstellers oder sogar andere Smarthome-Systeme problemlos funktionieren und sich lediglich HomeKit als unzuverlässige Komponente zeigt. Die Probleme erledigen sich meist wieder von selbst, ab und an bringt auch ein Neustart der aktiven HomeKit-Zentrale Besserung.