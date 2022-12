10-Minuten-Limit für AirDrop: Mit iOS 16.2 auch in Deutschland

Zwar gab es schon seit 2015 immer wieder Kritik an der Möglichkeit den offenen Empfang zu wählen, etwa weil hier Penis-Bilder zugestellt wurden, die in der Bild-Vorschau automatisch auftauchten. Bislang zuckte Apple hier jedoch souverän mit den Schultern.

Hier entwickelte sich die AirDrop-Funktion bereits während der Demokratieproteste in Hong Kong zu einem beliebten Werkzeug der Protestierenden, um digitale Flugblätter anonym und ohne zwischengeschaltete Server an Personen in der unmittelbaren Umgebung zu senden.

Apple wird die Beschränkung der AirDrop-Funktion, die Anfang November plötzlich in China ausgerollt wurde , mit der bevorstehenden Freigabe von iOS 16.2 (voraussichtlich schon in der kommenden Woche) auch nach Deutschland bzw. auf alle iPhone-Modelle weltweit bringen.

