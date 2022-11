Nach Protesten in China: Apple verstümmelt AirDrop weltweit

Seit 2015 steht AirDrop wegen immer mal wieder in der Kritik, zumindest wegen unverlangt verschickter Penis-Bilder . Bislang hat Apple jedoch noch keinen Grund gesehen die Funktion, so wie nun geschehen, zu editieren.

In China ist diese Auswahl nun nicht mehr möglich. Hier hat Apple mit der gestern ausgegebenen Aktualisierung auf iOS 16.1.1 einen stillen Eingriff in den AirDrop-Einstellungen vorgenommen, der die generelle Freigabe für alle Geräte in der Umgebung auf maximal zehn Minuten deckelt.

