1-zu-1-Kopien im App Store: Apples Nachlässigkeit in der Kritik

Um so häufiger sich Apple bei der Argumentation gegen den freien Vertrieb von iPhone-Anwendungen auf die Vertrauenswürdigkeit des App Stores und die gewissenhafte Prüfung aller Neueinreichungen im hauseigenen Software-Kaufhaus beruft, um so häufiger sollten Entwickler das Unternehmen darauf hinweisen, wenn Apple dem selbst formulierten Anspruch nicht genügt.

I really don’t understand how these apps pass the App Store review with features that don’t work, with a copied design, with forcing users to review their app before even seeing it, and of course with a weekly subscription.

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 19, 2022