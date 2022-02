Motif 3: Neue Fotodruck-App von langjährigem Apple-Partner

Mit dieser lassen sich einzelne Seitenlayouts fortan schlicht per Drag-and-Drop in der Größe anpassen und reagieren mit einer fließenden Größenänderung benachbarter Fotos.

Kosten, die sich in Version 3.0 der Motif-App ab sofort auch per Apple Pay begleichen lassen. Die von Apple bereitgestellte Bezahlfunktion ist jetzt Teil der Anwendung. Ebenfalls neu ist die sogenannte „magische Größenänderung“.

Die Preise der angebotenen Fotobücher unterscheiden sich sich dabei je nach Format. Während die Softcover-Varianten in 20 x 15 cm (ab 9,49 Euro), in 28 x 22 cm (ab 19,49 Euro) und in 20 x 20 cm (ab 13,49 Euro) angeboten werden, muss für die Hardcover-Ausgaben etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Hier kosten 28 x 22 cm ab 28,99 Euro, für 33 x 25 cm werden ab 43,49 Euro fällig, die quadratischen 20 x 20 cm gibt es ab 22,99 Euro und die etwas größeren 25 x 25 cm werden ab 37,99 Euro angeboten.

Die knapp 300 Megabyte große Motif-Applikation , die sich auf iPhone und iPad einsetzen lässt, gestattet die Bestellung von Hard- und Softcover-Fotobüchern, kann zur Beauftragung von individuellen Fotokalendern genutzt werden und bietet darüber hinaus auch bedrückte Leinwände in unterschiedlichen Größen an.

