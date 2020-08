Zum Zehnjährigen: Apple Store App versteckt Easter Egg

Kritik, die sich Apple in den zurückliegenden Jahren häufig gefallen lassen musste, war die am zunehmenden Verzicht des Unternehmens auf die „Little Delights“.

Kleine, geschmackvoll-freundliche Details wie die pulsierende Standby-LED auf der Front alter iBooks, die leuchtenden Äpfel auf dem Rücken der MacBook-Familie, die magnetischen MagSafe-Kabel, das kurze Hello-Video beim ersten Start neuer Rechner, die virtuellen Leinen-, Leder und Filz-Hintergründe in den frühen Ausgaben des iOS-Betriebssystems.

🥳 Surprise! Hidden inside the Apple Store app is a new Easter egg that celebrates the app’s 10th anniversary. Search for “10 years” and watch the balloons appears. Tap each one to pop it. 🎈 pic.twitter.com/YsGdKP8r5L

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) August 5, 2020