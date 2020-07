Menüpunkt „Für dich“ macht die Apple Store App übersichtlicher

Die Apple Store App wurde um den neuen Menüpunkt „Für dich“ erweitert. Damit kann man nun von zentraler Stelle aus diverse persönliche Daten abrufen, dazu zählen der Bestellstatus, eine Liste aller eigene Geräte, Dienstleistungen, Reservierungen sowie Tipps und Kaufempfehlungen zu Produkten, von denen Apple meint, dass man sie interessant findet.

Der neue Menüpunkt reiht sich mittig in die Fußleiste der App ein, links und rechts gesäumt durch die bereits zuvor vorhandenen Tasten „Einkaufen“, „Sessions“, „Suchen“ und „Einkaufstasche“.

Ebenfalls neu integriert Apple die Möglichkeit, sein eigenes iPhone mit den aktuell angebotenen neuen Modellen zu vergleichen. Wie es scheint, fehlt diese Funktion in der deutschen Version der App jedoch noch. Die Vergleichen-Funktion sollte eigentlich in den Produktbereich „iPhone“ hinter der Einkaufen-Taste integriert sein. Hier schickt uns das iPhone allerdings weiterhin in Safari und dort zu der identischen Funktion auf der Apple-Webseite.

Die Apple Store App steht kostenlos im App Store zum Download bereit. Aktuell ist die letzte Nacht veröffentlichte Versionsnummer 5.9.