Zum 1. März: Bahn stutzt BahnBonus-Vorteile zusammen

Wer ab 1. März jetzt noch in die DB Lounges darf und wer nicht steht in den aktualisierten „DB Lounge Nutzungsbestimmungen März 2023“ ( PDF-Download ), die die vorangegangene Version vom September 2022 ( PDF-Download ) ablösen.

Zum ersten März wird die Bahn nun die Bevorzugung von Gold- und Platin-Kunden zurückschrauben und diesen nicht mehr grundsätzlich den Zutritt in die so genannten DB Lounges gestatten.

Insert

You are going to send email to