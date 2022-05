BahnComfort wird BahnBonus: Neue Status-Stufen, alte App

Die Deutsche Bahn erklärt das Konzept hinter den neuen BahnBonus-Stufen auf dieser Sonderseite , stellt die BahnBonus-Applikation in dieser Übersicht vor und bietet Kunden mit Interesse am Programm hier die Möglichkeit zur Anmeldung.

Das bisherige BahnComfort-Programm soll dabei zum 13. Juni in das neue BahnBonus-Konzept überführt werden und wird sich auch weiterhin in der gleichnamigen Bahn-Applikation einsehen lassen. Die Bahn verspricht Bestandskunden dabei: Wer bereits den BahnComfort-Status besitzt und zudem schon bei BahnBonus angemeldet ist, erhält ab Mitte Juni mindestens den Gold-Status.

