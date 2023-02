Echo Buds: Wichtiges Software-Update. Erneut zum Einführungspreis.

Ansonsten verliert sich der Onlinehändler in allgemein gültigen Floskeln und führt lediglich an, dass Software-Updates dabei helfen können neue Funktionen und Fehlerbehebungen bereitzustellen sowie das Aufladen zu optimieren und die Leistung insgesamt zu verbessern.

Im Februar 2022 startete dann die 2. Generation der Echo Buds in Deutschland. Inklusive drahtlosem Ladecase, aktiver Geräuschreduzierung und Alexa-Integration. So hören die Echo Buds auf das Alexa-Kommando, mit dem sich mehrere Sprachsteuerungsfunktionen der Ohrhörer aktivieren lassen. Angefangen bei der Wiedergabesteuerung über das Tätigen von Anrufen und das Erstellen von Erinnerungen bis hin zur Abfrage des Akkustands.

Alexa hatte die Echo Buds initial im September 2019 in den Markt eingeführt. Nur wenige Monate später, im Juli 2020 , musste Amazon ein mögliches Sicherheitsrisiko adressieren und gab ein Software-Update aus, das der Überhitzung der Echo Buds vorbeugen sollte. Diese sei zwar nur in „sehr seltene Fällen“ möglich, die Installation über den Bereich Geräte > Echo und Alexa > Echo Buds > Info der Alexa-App wurde jedoch allen Anwender empfohlen.

Insert

You are going to send email to