Apple Pay Later: Kleinkredite aus Cupertino rollen an

In den Vereinigten Staaten wird Apples Bezahlfunktion Apple Pay bald um ein tief ins Betriebssystem integriertes Feature zur Ratenzahlung ergänzt. Apple Pay Later soll es Anwendern ermöglichen, beliebige Produkte in mehreren Monatsraten zu bezahlen und gleicht damit einem Kleinkredit aus Cupertino.

Kleinkredite aus Cupertino

Apple selbst verdient an den über Apple Pay getätigten Transaktionen mit, hat also ein Interesse daran, dass mögliche Käufe nicht durch kurzfristige Liquidationsproblem der iPhone-Nutzer verhindert werden.

Die Einkaufsfunktion, die Apple zur vergangenen WWDC Entwickler-Konferenz offiziell ankündigte, über deren Vorhandensein aber schon seit 2021 spekuliert wird, wurde von Apple-Chef Tim Cook in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC thematisiert.

Während eines Gespräches über die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens räumte Cook dem Sender gegenüber ein, dass sich Apple Pay Later gerade im Betatest unter der eigenen Belegschaft befände. Die Funktion, so Cook, werde in Kürze auf den Markt kommen.

Die Kleinkredite werden vorerst ausschließlich Apple-Pay-Nutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen und diesen bei der Bezahlung mit Apple Pay die Möglichkeit einräumen, den Gesamtbetrag auf mehrere Raten zu verteilen.

Sechs Wochen, vier Raten

Apple Pay Later ist dabei als Teil der Wallet-Applikation direkt in den Bezahlvorgang des iPhones integriert und gestattet die zinsfreie Ratenzahlung.

Der Gesamtbetrag wird dabei in vier gleich große Raten geteilt und muss binnen sechs Wochen beglichen werden. Apple Pay Later wird dabei unabhängig vom Händler angeboten. Unklar ist, ob Anwender auch mehrere Produkte mit Apple Pay Later zahlen und so in kurzer Zeit nicht unerhebliche Schulden ansammeln können. Ein Kritikpunkt mit dem sich die vergleichbare Raten-Funktion des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna immer wieder konfrontiert sieht.