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Freie App für europaweite ÖPNV-Daten

Zeitplanung: App-Tipp Abfahrt! erweitert Funktionsumfang
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Die ÖPNV-Anwendung Abfahrt! erhält mit ihrem jüngsten aktuellen Update mehrere Funktionen, die den Einsatz im Alltag und auf Reisen erweitern. Nachdem die App bislang vor allem für spontane Abfragen von Abfahrten in der unmittelbaren Umgebung konzipiert war, lässt sich nun auch gezielt vorausplanen.

Neu In Abfahrt

Nutzer können Verbindungen bis zu 14 Tage im Voraus abrufen, indem sie Datum und Uhrzeit direkt in der Anwendung festlegen.

Zeitplanung und optimierte Routensuche

Damit wird der Einsatzbereich ordentlich erweitert: Während Abfahrt! bislang vor allem den schnellen Überblick über nahegelegene Haltestellen geliefert hat, eignet sich die Anwendung nun auch stärker für geplante Fahrten.

Abfahrt App Update 1

Überarbeitet wurde zudem die Routensuche. Diese startet jetzt automatisch am nächstgelegenen Halt, unabhängig davon, ob es sich um Bus, Tram oder Bahn handelt. Die App berücksichtigt damit konsequent den tatsächlichen Standort und vermeidet unnötige Umwege zu weiter entfernten Verkehrsmitteln. Gerade in Städten mit dichtem Netz kann dies die angezeigten Verbindungen spürbar verändern.

Ausbau internationaler Daten

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der internationalen Datenbasis. Die Schweiz ist nun vollständig integriert. Verkehrsunternehmen wie SBB oder regionale Betreiber werden inklusive ihrer Farbcodierungen dargestellt. Auch Städte wie Lausanne oder St. Gallen erscheinen als eigene Regionen innerhalb der Anwendung. Ergänzend wurden Farbschemata für Verkehrsmittel europaweit vereinheitlicht, was die Orientierung erleichtern soll.

Abfahrt App Update 2

Parallel dazu verbessert die App die Darstellung bei fehlenden Standortdaten. Statt einer leeren Übersicht erhalten Nutzer nun konkrete Hinweise zur Aktivierung. Widgets und Live-Aktivitäten wurden ebenfalls angepasst.

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Abfahrt! ÖPNV & Bahn live
Abfahrt! ÖPNV & Bahn live
Entwickler: Leonard Scharf
Preis: Kostenlos
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Abfahrt!, Transportflow, Railwise

Rund um Anwendungen für den öffentlichen Nahverkehr ist derzeit insgesamt Bewegung zu beobachten. Neben Abfahrt! entwickeln sich auch andere Projekte weiter.

Railwise Transportflow.jpg

Die App Transportflow etwa erweitert klassische Verbindungsabfragen um Kartenfunktionen und zeigt erreichbare Ziele innerhalb einer bestimmten Zeitspanne.

Einen anderen Ansatz verfolgt Railwise, das sich auf statistische Auswertungen zur Pünktlichkeit im Fernverkehr konzentriert und damit zusätzliche Entscheidungsgrundlagen liefert.

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Transportflow
Transportflow
Entwickler: Hanns Adrian Boehme
Preis: Kostenlos+
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Railwise – Dein Bahn Tracker
Railwise – Dein Bahn Tracker
Entwickler: Railwise UG (haftungsbeschränkt)
Preis: Kostenlos
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29. Apr. 2026 um 15:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Super App. Sehr reduziert und das nötigste ist enthalten. Klare Empfehlung

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  • Ich kann nur für Karlsruhe sprechen.
    Man sieht in Sekunden alle Busse und Bahnen was eine enorme Erleichterung ist.
    Kurz auf und Zack da vor allem als Live Ansicht im Sperrbildschirm.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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