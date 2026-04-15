Die Verkehrs-App Transportflow ist in Version 2.0 verfügbar. Die mit dem Update hinzugefügte Android-Kompatibilität dürfte für die meisten unserer Leser weniger interessant sein. Das Update hat jedoch auch mehrere neue Funktionen im Gepäck.

Gestern erst haben wir Transportflow im Zusammenhang mit der neuen ÖPNV-App Abfahrt! erwähnt. Beide Anwendungen verfolgen den Ansatz, Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst vieler Länder gebündelt bereitzustellen. Transportflow berücksichtigt dabei neben dem Nahverkehr auch Fernverbindungen.

Die App zeigt länderübergreifend nahegelegene Haltestellen an und ergänzt klassische Routenplanungsfunktionen um Erweiterungen wie die Möglichkeit zur Suche nach der bequemsten oder mit den wenigsten Umstiegen verbundenen Verbindung.

Als Basis für die in Transportflow dargestellten Informationen dienen neben den Open-Source-Datenbanken Transitous und MOTIS unter anderem OpenStreetMap sowie von den internationalen Verkehrsanbietern bereitgestellte Informationen.

„Wohin komme ich in 30 Minuten?“

Mit Version 2.0 erweitert Transportflow seine Kartenfunktionen um mehrere praktische Werkzeuge für den Alltag. Am interessantesten finden wir dabei das sogenannte Isochronen-Radar. Damit lässt sich anzeigen, welche Gebiete vom eigenen Standort aus innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit Bus und Bahn erreichbar sind.

Auch die Kartendarstellung selbst wurde ausgebaut. Sie zeigt nun geschätzte Linienverläufe im Stil einer klassischen Netzkarte sowie interpolierte Fahrzeugpositionen. Hintergrund ist, dass viele Verkehrsverbunde keine exakten GPS-Daten bereitstellen. Die App berechnet daher ungefähre Positionen und Streckenverläufe auf Basis von Fahrplan- und Verspätungsdaten sowie Kartendaten von OpenStreetMap.

Favoriten und Suchverlauf nachgerüstet

Ergänzend wurden Funktionen für Favoriten und einen Suchverlauf integriert. Beides stand laut dem Entwickler bereits länger auf der Wunschliste vieler Nutzer und soll den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Verbindungen und Haltestellen erleichtern.

Transportflow läuft jetzt auch vollständig auf einer eigenen Serverinfrastruktur in Deutschland. Die App lässt sich kostenlos laden und verzichtet vollständig auf Tracker und Werbung. Für die Finanzierung wurde ein optionales Abo für 0,95 Euro im Monat oder 9,59 Euro im Jahr eingeführt, das unter anderem den Radar mit freiem Startpunkt, die beschriftete Netzkarte, Liniensuche und unbegrenzte Favoriten freischaltet. Die Kernfunktionen bleiben kostenlos.