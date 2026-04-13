Geheimtipp: Abfahrt! bündelt europaweite ÖPNV-Daten

Mit Abfahrt! steht iPhone-Nutzern eine Anwendung zur Verfügung, die Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs in mehr als 28 europäischen Ländern zusammenführt. Statt einzelne Verkehrsverbünde oder Städte auszuwählen, zeigt die App nach dem Start automatisch Verbindungen in der unmittelbaren Umgebung an.

Grundlage dafür sind die Standortdaten des Geräts. Eine Anmeldung oder zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.

ÖPNV-Infos aus 28 EU-Ländern

Die Anwendung greift auf über 100 offizielle Datenquellen europäischer Verkehrsbetreiber zu. Dadurch lassen sich neben Verbindungen in deutschen Städten auch Abfahrten in Metropolen wie Paris, Wien oder Stockholm abrufen. Neben klassischen Fahrplandaten werden auch aktuelle Änderungen berücksichtigt. Verspätungen und Ausfälle werden in Echtzeit angezeigt, sofern die jeweiligen Verkehrsverbünde entsprechende Daten bereitstellen.

Ein vergleichbarer Ansatz wurde zuletzt auch mit der App Transportflow verfolgt, die ebenfalls internationale Verkehrsverbindungen bündelt, dabei jedoch stärker auf offene Datenquellen und Routing-Funktionen setzt und zusätzlich Fernverkehr sowie weitere Mobilitätsangebote einbezieht.

Keine Konten, kein Tracking, keine Werbung

Die App unterstützt unter anderem Live-Aktivitäten, Kurzbefehle sowie Widgets für den Home- und Sperrbildschirm. Damit lassen sich Abfahrtszeiten auch ohne direkten App-Start verfolgen.

Nach Angaben des Entwicklers verzichtet Abfahrt! vollständig auf Nutzerkonten, Tracking und Werbung. Die technische Infrastruktur wird innerhalb der Europäischen Union betrieben. Ziel ist es, die Nutzung möglichst datensparsam zu gestalten und gleichzeitig eine schnelle Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Hinter dem Projekt steht der Berliner Entwickler Leonard Scharf, der nicht nur die Anwendung, sondern auch eine Erweiterung für Hotels, Vereine und Praxen anbietet, die aktuelle Abfahrtsdaten auf bereits vorhandenen Infodisplays anzeigen möchten.

„Abfahrt!“ ist im App Store erhältlich und ein echter Geheimtipp. Laut Entwickler wird die Abdeckung kontinuierlich erweitert. Mit Blick auf die bevorstehende Reisesaison soll die App vor allem Nutzern helfen, sich auch in fremden Städten schnell im Nahverkehr zu orientieren.