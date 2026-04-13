Echtzeit-Abfahrten ohne Einrichtung
Geheimtipp: Abfahrt! bündelt europaweite ÖPNV-Daten
Mit Abfahrt! steht iPhone-Nutzern eine Anwendung zur Verfügung, die Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs in mehr als 28 europäischen Ländern zusammenführt. Statt einzelne Verkehrsverbünde oder Städte auszuwählen, zeigt die App nach dem Start automatisch Verbindungen in der unmittelbaren Umgebung an.
Grundlage dafür sind die Standortdaten des Geräts. Eine Anmeldung oder zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.
ÖPNV-Infos aus 28 EU-Ländern
Die Anwendung greift auf über 100 offizielle Datenquellen europäischer Verkehrsbetreiber zu. Dadurch lassen sich neben Verbindungen in deutschen Städten auch Abfahrten in Metropolen wie Paris, Wien oder Stockholm abrufen. Neben klassischen Fahrplandaten werden auch aktuelle Änderungen berücksichtigt. Verspätungen und Ausfälle werden in Echtzeit angezeigt, sofern die jeweiligen Verkehrsverbünde entsprechende Daten bereitstellen.
Ein vergleichbarer Ansatz wurde zuletzt auch mit der App Transportflow verfolgt, die ebenfalls internationale Verkehrsverbindungen bündelt, dabei jedoch stärker auf offene Datenquellen und Routing-Funktionen setzt und zusätzlich Fernverkehr sowie weitere Mobilitätsangebote einbezieht.
Keine Konten, kein Tracking, keine Werbung
Die App unterstützt unter anderem Live-Aktivitäten, Kurzbefehle sowie Widgets für den Home- und Sperrbildschirm. Damit lassen sich Abfahrtszeiten auch ohne direkten App-Start verfolgen.
Nach Angaben des Entwicklers verzichtet Abfahrt! vollständig auf Nutzerkonten, Tracking und Werbung. Die technische Infrastruktur wird innerhalb der Europäischen Union betrieben. Ziel ist es, die Nutzung möglichst datensparsam zu gestalten und gleichzeitig eine schnelle Datenverarbeitung zu gewährleisten.
Hinter dem Projekt steht der Berliner Entwickler Leonard Scharf, der nicht nur die Anwendung, sondern auch eine Erweiterung für Hotels, Vereine und Praxen anbietet, die aktuelle Abfahrtsdaten auf bereits vorhandenen Infodisplays anzeigen möchten.
„Abfahrt!“ ist im App Store erhältlich und ein echter Geheimtipp. Laut Entwickler wird die Abdeckung kontinuierlich erweitert. Mit Blick auf die bevorstehende Reisesaison soll die App vor allem Nutzern helfen, sich auch in fremden Städten schnell im Nahverkehr zu orientieren.
Entwickler: Leonard Scharf
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„Wie finanziert sich das“ in 3…2…1…
Die sammeln alle unsere Daten…wir müssen die Aluhüte auspacken :D
1+
Geld wird mit der Kiosk-Anzeige verdient. Die App ist die Werbung für den Service.
Ulf weiß Bescheid!
Wow, geöffnet und schon waren die Daten da, die ich hier in der Pampa sonst ewig im Internet zusammensuchen muss. Hammer!
Bei mir findet die App keinen Standort, trotz erlaubnis
Also ich komme nicht nach Hause. „Trip search failed“
Bei mir auch nur Trip Search failed.
Findet gar nichts
Kann nicht klagen, ganzer Bildschirm voll mit Verbindungen.
Alles gut, kann mal jemand erzählen, warum das iPhone 17 Pro so warm wird bei YouTube?
Schaust evtl den falschen Kanal?
You made my day :D
Findet bei mir außer Schulbus und Bahn im Nachbarort keine einzige reguläre Buslinie (Bereich HVV).
Tolle App. Jetzt noch ein Widget für den Homescreen und sie ist perfekt. :)
Zitat aus dem obigen Artikel: „Die App unterstützt unter anderem Live-Aktivitäten, Kurzbefehle sowie Widgets für den Home- und Sperrbildschirm.“
Und bei der ersten Einrichtung wird diese Funktion sogar beworben, und wer hätte es gedacht: Das Widget ist verfügbar und funktioniert auch noch!
Okay, dann war ich wohl zu blind. :/ Live Aktivtäten hatte ich in der Tat gefunden. :)
Sehr cool – funktioniert sofort!
Geht auch in der Schweiz
Current Location klappt nicht (Ortungsdienste und erlaubt). Obwohl ich in Düsseldorf bin, zeigt er Bremen und Niedersachsen an.
Ebenso.
Wow – funktioniert auch in Österreich. Ohne lange Suchanfrage über die österr. Bahnticket-App… – Chapeau!
Bin in Köln, suche in Nederland und die App findet nichts – schade
Warum will die App in Holland suchen?
Total genial!!! Sind gerade in Frankreich unterwegs. Bämm, Daren da. Einfach der Hammer
Ich habe mir für die schweiz meine eigene App gemacht, heisst Pendlerblick, sammelt auch keine Daten und ist komplett kostenlos. Ein Hobbyprojekt :)
Super
Danke
Findet bei mir Abfahrten erst in ca. 4 Stunden, obwohl die Busse auch jetzt alle 20 Minuten fahren.
Grundidee nicht schlecht, aber wohl nicht ganz ausgereift.
Da lobe ich mir Transportflow.
Inhalich das gleiche als App, aber in gut ;-)