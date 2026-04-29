XChat: Elon Musk startet Chat-App für iPhone-Nutzer

Das soziale Netzwerk X stellt mit XChat eine eigenständige Nachrichtenanwendung für iOS bereit. Die neue Applikation richtet sich zunächst an iPhone-Nutzer und ermöglicht klassische Direktnachrichten, Gruppenunterhaltungen sowie Sprach- und Videoanrufe. Auch der Austausch von Fotos, Videos und Dateien ist integriert.

Bereits zu Jahresbeginn hatte das zum Firmen-Portfolio des Multimilliardärs Elon Musk zählende Unternehmen eine Testphase mit ausgewählten Nutzern gestartet. Im Verlauf der zurückliegenden Tage ist die breite Freigabe erfolgt, inzwischen ist XChat auch in der deutschen Filiale des App Stores verfügbar. Die Anmeldung erfolgt über das bestehende X-Konto, wodurch vorhandene Kontakte direkt verfügbar sind. Ein separates Einladen oder der Austausch von Telefonnummern entfällt.

Mit der Auslagerung des Messengers entfernt sich das Unternehmen teilweise von der früher formulierten Idee, eine zentrale Super-App mit möglichst viele Funktionen anbieten zu wollen. Während X ursprünglich als umfassende Anwendung für Kommunikation, Videos, Banking und weitere Dienste positioniert wurde, scheint man inzwischen wieder auf mehrere spezialisierte Anwendungen zu setzen.

Datenschutz und offene Sicherheitsfragen

XChat setzt nach Angaben des Unternehmens auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und zusätzliche Schutzmechanismen. Nutzer können Nachrichten nachträglich bearbeiten oder für alle Teilnehmer löschen. Zudem lassen sich selbstlöschende Inhalte aktivieren und Screenshots blockieren. Werbung und Tracking sollen in der Anwendung nicht vorhanden sein.

Das Unternehmen betont, dass jede Kommunikation durch individuelle Schlüsselpaare abgesichert und zusätzlich durch eine PIN geschützt sei. Diese verbleibe ausschließlich auf dem jeweiligen Gerät. Sicherheitsforscher hatten frühere Versionen des Dienstes allerdings kritisch bewertet und Zweifel an der Umsetzung der Verschlüsselung geäußert. Mit der breiten Verfügbarkeit wird nun erneut geprüft werden müssen, ob die technischen Schutzmaßnahmen den Erwartungen entsprechen.

Parallel zur Einführung von XChat stellt X seine bisherige Community-Funktion ein. Die Gruppenbereiche galten zuletzt als wenig genutzt und waren zunehmend von Spam betroffen. Künftig sollen entsprechende Unterhaltungen innerhalb der neuen Chat-Anwendung stattfinden. Dieser Schritt dürfte dazu beitragen, die Verbreitung von XChat zu beschleunigen, da bestehende Gruppen auf die neue Plattform wechseln.