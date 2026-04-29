Nach 222 Tagen: iPhone 17 jetzt 101 Euro günstiger

Das iPhone 17 ist beim Onlinehändler Amazon derzeit deutlich günstiger zu haben als direkt bei Apple. Während Apple in seinen Filialgeschäften und im Online-Store weiterhin 949 Euro für die Version mit 256 Gigabyte Speicher verlangt, wird das Gerät auf amazon.de aktuell für 848 Euro angeboten.

Das entspricht einem Preisnachlass von exakt 101 Euro beziehungsweise etwa elf Prozent.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die wir bereits beim MacBook Neo beobachtet haben. Auch dort waren erste Preisabschläge schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart zu beobachten. Aktuell Unterbietet auch Apples günstigstes MacBook seinen Listenpreis um 100 Euro.

Viele Upgrades für Umsteiger vom iPhone 13

Wer etwa vom iPhone 13 auf das iPhone 17 wechselt, bekommt in mehreren Bereichen spürbare Änderungen. Das Display wächst leicht auf 6,3 Zoll und unterstützt erstmals auch in dieser Geräteklasse ProMotion mit bis zu 120 Hertz. Zudem wurde die maximale Helligkeit erhöht und auch die Kratzfestigkeit des Glases wurde laut Apple verbessert.

Im Alltag dürfte vor allem die Leistung auffallen. Der neue A19-Chip arbeitet deutlich schneller als der im iPhone 13 verbaute Prozessor. Das betrifft sowohl klassische Anwendungen als auch grafikintensive Inhalte. Gleichzeitig wurde die Energieeffizienz optimiert, was sich in einer längeren Laufzeit niederschlägt. Apple spricht hier von bis zu 11 Stunden mehr (!) Videowiedergabe.

Auch bei der Kamera gibt es Fortschritte. Neben einer höher auflösenden Hauptkamera unterstützt das iPhone 17 neue Funktionen wie verbesserte Nachtaufnahmen und detailliertere Porträts. Die Frontkamera wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun eine Center-Stage-Funktion, die Personen bei Videoanrufen automatisch im Bild hält.

Die aktuelle Preissituation erinnert an die Preisentwicklung des MacBook Neo, das ebenfalls signifikant unter den ursprünglichen Verkaufspreis gefallen ist. In beiden Fällen zeigt sich, dass man inzwischen gut damit beraten ist, auch aktuelle Geräte nicht mehr direkt bei Apple zu ordern.