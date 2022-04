YouTube sagt „Bild in Bild“ kommt für alle Nutzer [Update]

UPDATE: Leider hat YouTube nun doch wieder einen Rückzieher gemacht. Der Videodienst korrigiert seine ursprüngliche Aussage dahingehend, dass es sich nicht um die reguläre YouTube-App, sondern um YouTube TV handle.

YouTube scheint die „Bild in Bild“-Funktion nun tatsächlich für alle Nutzer bereitzustellen. Bislang war es Premium-Abonnenten vorbehalten, laufende Videos in einem kleinen Fenster auch beim Wechsel in andere Apps weiterzusehen. Ende März hat die Ankündigung für entsprechende Hoffnung gesorgt, bei dem hierzulande nicht verfügbaren „YouTube TV“ den „Bild in Bild“-Modus für alle Nutzer freizuschalten. Jetzt lässt der YouTube-Support verlauten, dass die Funktion derzeit verteilt wird, ohne damit verbunden etwaige Einschränkungen zu nennen.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 10, 2022