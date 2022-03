YouTube verlängert Bild-in-Bild-Beta für Abonnenten erneut

Die Webseite zu YouTube Premium Lite ist weiterhin online. Allerdings ist das Abo in der beschriebenen Form weiterhin nicht verfügbar. YouTube bietet derzeit lediglich sein Music-Abo für 9,99 Euro oder das klassische Premium-Bundle aus Music und Werbefrei für 12,99 Euro im Monat an.

Der begrenzte Testzeitraum für die Bild-in-Bild-Funktion wurde inzwischen schon mehrfach verlängert und man darf annehmen, dass mittlerweile eher strategische Überlegungen denn technische Probleme eine offizielle Einführung verhindern. Wir hoffen ja schon geraume Zeit darauf, dass die Google-Tochter in diesem Zusammenhang auch die Abovariante YouTube Premium Lite offiziell an den Start bringt.

Wenn es so weiter geht, feiert die Testmöglichkeit der neuen Funktion bald Geburtstag. Bereits seit letztem Sommer haben YouTube-Nutzer mit einem Premium-Abo die Möglichkeit, die Bild-in-Bild-Funktion der YouTube-App auf semi-offiziellem Weg zu testen. YouTube bietet eine entsprechende Option über die App-Einstellungen und dort im Bereich „Neue Funktionen ausprobieren“ an, weist aber auch darauf hin, dass diese Testmöglichkeit nur für Premium-Mitglieder besteht.

