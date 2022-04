Meross bietet günstigen HomeKit-Rolladenschalter an

Der neue Meross-Schalter ist mit einem Seitenmaß von 80 Millimetern für die Verwendung in deutschen Unterputzsystemen zwar geeignet, lässt sich aber nur in Einzeldosen platzieren. Für die Verwendung in den hierzulande üblichen Mehrfachrahmen ist der Schalter zu groß. Achtet auch darauf, dass für den Anschluss und die Funktion ein Neutral- beziehungsweise Nullleiter zwingend vorausgesetzt wird. Ins Heimnetz wird der Rolladenschalter von Meross über WLAN eingebunden. Neben Apple HomeKit wird auch die Anbindung an Amazon Alexa und Google Assistant unterstützt.

Meross bietet seinen mit HomeKit kompatiblen Rolladenschalter jetzt auch in Deutschland an. Zum Verkaufsstart ist der Unterputz-Schalter mit 15 Prozent Preisnachlass und somit zum Endpreis von 23,79 Euro erhältlich.

