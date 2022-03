Gutes Zeichen? YouTube TV bietet Bild-in-Bild für alle

Der von der Videoplattform YouTube angebotene Live-Streaming-Dienst YouTube TV hat angekündigt die Bild-in-Bild-Funktion für alle Nutzer bereitstellen zu wollen, unabhängig davon ob diese für einen Premium-Zugang bezahlen oder nicht. Nach Angaben des Unternehmens soll der Rollout der neuen Funktion zwar einige Tage benötigen, letztlich aber alle Anwender erreichen, auf deren Geräten eine beliebige Version von iOS 15 installiert ist.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device’s homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022