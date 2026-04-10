YouTube Premium: Erste stille Preiserhöhung angelaufen

YouTube hat die Preise für sein Premium-Abonnement in den USA angehoben. Auffällig ist, dass die Anpassung offenbar ohne begleitende öffentliche Mitteilung erfolgt ist. Während frühere Änderungen noch mit Vorlauf und offizieller Kommunikation angekündigt wurden, wurde die aktuelle Anpassung zunächst nur über E-Mails an Bestandskunden kommuniziert.

Anfang 2024 wurde gab es die letzte Preiserhöhung in Deutschland

Im App Store deutlich teurer

Der Preis für das Einzelabo steigt von bislang 13,99 US-Dollar auf nun 15,99 US-Dollar pro Monat. Das Familienabo verteuert sich von 22,99 auf 26,99 US-Dollar monatlich. Auch das Jahresabo wird teurer und liegt jetzt bei 159,99 US-Dollar statt zuvor 139,99 US-Dollar. Das günstigere Angebot Premium Lite erhöht sich ebenfalls leicht von 7,99 auf 8,99 US-Dollar.

Eine Besonderheit ergibt sich für Nutzer, die ihr Abonnement über Apple abschließen. In diesem Fall liegt der monatliche Preis für das Einzelabo bei 20,99 US-Dollar. Damit entsteht eine Differenz von fünf US-Dollar im Vergleich zur direkten Buchung über die YouTube-Webseite. Hintergrund ist Apples Umsatzbeteiligung. So muss Google einen Teil der In-App-Umsätze an Apple abführen und gibt dies über höhere Preise direkt an die Abonnenten weiter.

Die letzte Preiserhöhung in den USA erfolgte im Juli 2023. Damals wurde das Einzelabo von 11,99 auf 13,99 US-Dollar angehoben. Diese Änderung war noch mit einer offiziellen Stellungnahme begleitet worden. Eine vergleichbare Kommunikation fehlt aktuell.

Deutschland schon länger verschont

In Deutschland gelten derzeit andere Preisstrukturen. Für Einzelpersonen kostet YouTube Premium 12,99 Euro im Monat. Alternativ wird ein Jahrespreis von 129,99 Euro angeboten. Das Familienabo liegt bei 23,99 Euro monatlich und erlaubt die Nutzung durch mehrere Mitglieder eines Haushalts. Studierende zahlen 7,49 Euro pro Monat. Mit Premium Lite existiert seit dem letzten Jahr zudem ein reduziertes Angebot für 5,99 Euro monatlich, das vor allem werbefreie Videowiedergabe ohne vollständigen Funktionsumfang umfasst.

Ob und wann vergleichbare Preisänderungen auch in Deutschland umgesetzt werden, ist derzeit offen. In Europa wurden die Preise zuletzt im Sommer 2024 angepasst, hierzulande verzichtete man damals jedoch auf den Dreh an der Preisschraube. Wir wären also eigentlich mal wieder dran…