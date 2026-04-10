Deutschland schon länger verschont
YouTube Premium: Erste stille Preiserhöhung angelaufen
YouTube hat die Preise für sein Premium-Abonnement in den USA angehoben. Auffällig ist, dass die Anpassung offenbar ohne begleitende öffentliche Mitteilung erfolgt ist. Während frühere Änderungen noch mit Vorlauf und offizieller Kommunikation angekündigt wurden, wurde die aktuelle Anpassung zunächst nur über E-Mails an Bestandskunden kommuniziert.
Anfang 2024 wurde gab es die letzte Preiserhöhung in Deutschland
Im App Store deutlich teurer
Der Preis für das Einzelabo steigt von bislang 13,99 US-Dollar auf nun 15,99 US-Dollar pro Monat. Das Familienabo verteuert sich von 22,99 auf 26,99 US-Dollar monatlich. Auch das Jahresabo wird teurer und liegt jetzt bei 159,99 US-Dollar statt zuvor 139,99 US-Dollar. Das günstigere Angebot Premium Lite erhöht sich ebenfalls leicht von 7,99 auf 8,99 US-Dollar.
Eine Besonderheit ergibt sich für Nutzer, die ihr Abonnement über Apple abschließen. In diesem Fall liegt der monatliche Preis für das Einzelabo bei 20,99 US-Dollar. Damit entsteht eine Differenz von fünf US-Dollar im Vergleich zur direkten Buchung über die YouTube-Webseite. Hintergrund ist Apples Umsatzbeteiligung. So muss Google einen Teil der In-App-Umsätze an Apple abführen und gibt dies über höhere Preise direkt an die Abonnenten weiter.
Die letzte Preiserhöhung in den USA erfolgte im Juli 2023. Damals wurde das Einzelabo von 11,99 auf 13,99 US-Dollar angehoben. Diese Änderung war noch mit einer offiziellen Stellungnahme begleitet worden. Eine vergleichbare Kommunikation fehlt aktuell.
Deutschland schon länger verschont
In Deutschland gelten derzeit andere Preisstrukturen. Für Einzelpersonen kostet YouTube Premium 12,99 Euro im Monat. Alternativ wird ein Jahrespreis von 129,99 Euro angeboten. Das Familienabo liegt bei 23,99 Euro monatlich und erlaubt die Nutzung durch mehrere Mitglieder eines Haushalts. Studierende zahlen 7,49 Euro pro Monat. Mit Premium Lite existiert seit dem letzten Jahr zudem ein reduziertes Angebot für 5,99 Euro monatlich, das vor allem werbefreie Videowiedergabe ohne vollständigen Funktionsumfang umfasst.
Ob und wann vergleichbare Preisänderungen auch in Deutschland umgesetzt werden, ist derzeit offen. In Europa wurden die Preise zuletzt im Sommer 2024 angepasst, hierzulande verzichtete man damals jedoch auf den Dreh an der Preisschraube. Wir wären also eigentlich mal wieder dran…
Währenddessen ist brave immernoch gratis :D
Noch
Das wird immer gehen, wenn man ahnung vom Internet hätte und wie die Werbung funktioniert ;)
Ich zahle gut „Premium Lite“ 5,99€
Ich zahle 7,99€ – warum der Unterschied?
Weil Du über iOS gebucht hast und nicht über Browser.
Ich vermute weil du dich entweder nicht informiert hattest oder weil dir die 2 Euro mehr egal sind ;)
Kündigen und dann über die Webseite nochmal buchen. Dann zahlst du auch 5,99
Leider ist, entgegen der Aussage im Artikel, auch Premium Lite nicht vollständig werbefrei. Es gibt lediglich „fewer interruptions“. Ich habe das einmal getestet und immer noch ziemlich viel Werbung gesehen. Abo via AppStore Türkei scheint aktuell weiterhin die beste Lösung zu sein.
Bei Premium Lite gibt es Werbung nur bei Musikvideos. Sonst nicht. Wer wie ich YouTube nicht für den Konsum von Musik verwendet hat also keine Werbung
Ich habe nur bei Musik Werbung gesehen sonst nie.
Schon rechtzeitig bis 2027 verlängert bevor eine evt. Erhöhung kommt
Seitdem auch die Hintergrundwiedergabe und die Downloadfunktion im Premium Lite Tarif mit dabei sind, gibts für mich absolut nichts mehr an dem Tarif auszusetzen.
YouTube Music brauche ich nicht und die minimal bessere Bitrate bei 1080p im normalen Premiumtarif hab ich bislang auch nicht vermisst… hab ich sonst noch einen Vorteil vergessen?
13€ pro Monat für content das von Usern erstellt wurde. (Ich weiß die bekommen dafür Geld)
Gibt Google eigentlich Zahlen bekannt, wie viel Gewinn die durch YouTube machen?
YouTube ist auch ein Archiv, zB. für alte Dokus, und auch der generierte Inhalt von aktuellen Channels muss sich nicht hinter den Produktionen im TV verstecken
+1
Sehe ich auch so. Ohne die Content Creator kein Youtube. Wäre also nur fair, wenn diese von den Einnahmen ebenfalls was abbekommen würden ähnlich der Gema. Stattdessen wird nur ein kleiner Teil der Werbeeinnahmen mit denen geteilt (soweit ich weiß). Würde vielleicht auch helfen, dass content creator nicht immer mehr – um zu überleben – jede Sch… Kooperation annehmen müssen und jeden Mist bewerben müssen.
Wo liegt denn da die Logik? YT stellt doch die Plattform, jeder der, was auch immer, dort hochlädt macht das freiwillig und der Großteil der Creator hat doch Werbeverträge am laufen!
Ich persönlich nutze YT um Aufzeichnungen von Konzerten, Festivals und so weiter ohne Werbung zu sehen, dafür finde ich den Preis passend!
Warum sollte es dazu eine „begleitende öffentliche Mitteilung“ geben?
Es ist Teil des Geschäftsmodels der geldgierigen Geier, ihre Machenschaften weitestgehend zu vertuschen.
Und nicht vergessen:
Der eine Google Gründer will wohl Kalifornien verlassen aus Angst vor einer einmaligen 10% Abgabe! :D
Für die Leute die immer sagen, man solle doch nicht Tricks auf YouTube benutzen und bezahlen:
Erzählt mal den Milliardären was von ihrer Geiz ist geil/ alles soll kostenlos Mentalität und das sowas nicht geht.
Was der steigende Rohölpreis alles mitzieht. Verrückt.
haha :)
ymmd :-)
Ich hab mal eine Frage, kann ich auch mit dem günstigsten Abo bei YouTube beispielsweise Videos im Hintergrund laufen lassen also Videos laufen und mein iPhone dabei sperren? Vielen Dank für Antworten.
Ja, das geht inzwischen mit Lite.
Aber das weiterlaufen in einem Miniplayer, wenn man die App verlässt ist nur mir den teureren Premium möglich.
Bin ich der einzige hier, der auf so ein Abo verzichtet?
Dann lieber Werbung kurz laufen lassen (währenddessen halt kurz was anderes machen) und die Creator (die für mich guten Content machen) dann ab und an mit ein paar € unterstützen
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