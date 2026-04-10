„Sea of Stars“ erreicht das iPhone: Retro-Rollenspiel im Stil der 90er Jahre

Nach Subnautica mal wieder eine sehenswerte Spiele-Neuerscheinung: Das Rollenspiel Sea of Stars, das ursprünglich 2023 für Konsolen und PC veröffentlicht wurde, ist ab sofort auch auf mobilen Geräten verfügbar. Der Titel wird als Einmalkauf für 8,99 Euro angeboten und verzichtet vollständig auf Werbung und zusätzliche In-App-Käufe.



Die Umsetzung für iPhone und iPad ist 3 Gigabyte groß und setzt auf eine angepasste Touch-Steuerung.

Inhaltlich bleibt das Spiel unverändert. Im Mittelpunkt steht die Geschichte zweier Figuren, die als sogenannte Kinder der Sonnenwende besondere Fähigkeiten besitzen. Durch die Kombination von Sonnen- und Mondkräften können sie eine Form von Magie einsetzen, die im Spielverlauf eine zentrale Rolle spielt. Die Handlung führt durch eine zusammenhängende Welt, in der verschiedene Charaktere und Erzählstränge miteinander verknüpft sind.



Rundenbasiert, mit modernen Anpassungen

„Sea of Stars“ orientiert sich spielerisch an rundenbasierten Rollenspielen früherer Jahrzehnte, erweitert dieses Prinzip jedoch um zusätzliche Mechaniken. Angriffe können etwa durch zeitgenaues Auslösen verstärkt werden. Zudem lassen sich kombinierte Aktionen mehrerer Figuren einsetzen. Ein weiteres Element ist ein System, das es erlaubt, gegnerische Angriffe gezielt zu unterbrechen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Auch bei der Erkundung setzt das Spiel auf mehr Bewegungsfreiheit als klassische Vertreter des Genres. Figuren können schwimmen, klettern oder springen und bewegen sich ohne Übergänge zwischen verschiedenen Bereichen. Zufällige Kämpfe oder separate Gefechtsbildschirme entfallen, wodurch der Spielfluss weitgehend erhalten bleiben soll.

Neben der Hauptgeschichte bietet die Spielwelt zusätzliche Aktivitäten. Dazu zählen etwa Angeln, Kochen oder kleinere Nebenbeschäftigungen in Städten und Tavernen. Technisch setzt das Spiel auf eine moderne Umsetzung klassischer Pixelgrafik, die durch dynamische Beleuchtung ergänzt wird und so vergleichsweise lebendig wirkt.

„Sea of Stars“ erfordert iOS 15, zum Spielen empfohlen wird mindestens ein iPhone 11.