YouTube: Neue Regeln gegen günstige Auslands-Abos

YouTube geht vom kommenden Monat an schärfer gegen Nutzer vor, die ihre Premium-Mitgliedschaft zu günstigeren Konditionen im Ausland abgeschlossen haben. Mit überarbeiteten Nutzungsbedingungen schafft das Unternehmen die Basis, um solche Abonnements gezielt zu kündigen.

Bislang hat Google in den Nutzungsbedingungen für YouTube Premium zwar auch schon darauf hingewiesen, dass es sich um einen Verstoß gegen diese Vereinbarung handelt, wenn man falsche, ungenaue oder irreführende Angaben zu dem Land, in dem man ansässig ist, macht oder versucht, die Einschränkungen zur Verfügbarkeit der Dienstleistungen zu umgehen. Die kommende Neuregelung macht es dem Unternehmen nun aber deutlich einfacher, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen. Fortan lässt es sich auf einfache Weise automatisiert überprüfen, ob die Vorgaben für die Premium-Nutzung eingehalten werden.

Registrierungs- und Nutzungsland müssen künftig übereinstimmen

Der Knackpunkt ist die Passage, dass die Nutzung und der Zugriff auf das Premium-Angebot von YouTube aus dem gleichen Land erfolgen müssen, in dem man sich für den Premium-Dienst registriert hat. Google definiert es als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, wenn man hauptsächlich außerhalb dieses Landes auf das Angebot zugreift und droht in diesem Fall, den Zugang zu sperren.

Deine Nutzung und dein Zugriff auf einen Premium-Dienst müssen in dem Land oder Gebiet erfolgen, in dem du dich für diesen Premium-Dienst registriert hast. Wenn du hauptsächlich außerhalb dieses Landes auf einen Premium-Dienst zugreifst oder diesen nutzt beziehungsweise versuchst, das Land deiner Registrierung falsch anzugeben, stellt dies einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen für Premium-Dienste dar und kann dazu führen, dass dein Zugriff auf die Premium-Dienste beendet wird.

Die neuen Regeln betreffen neben YouTube Premium und YouTube Premium Lite auch das Einzelabonnement von YouTube Music und treten am 26. September in Kraft.

YouTube will Auslandsnutzung eindämmen

YouTube sucht schon über längere Zeit hinweg Mittel und Wege, den Zugriff auf das eigene Premium-Angebot mithilfe von billig im Ausland abgeschlossenen Mitgliedschaften einzuschränken. Die nun angekündigten Änderungen könnten sich dabei als effektiver als alle bisherigen Maßnahmen erweisen.

YouTube Premium wird in Deutschland zum Monatspreis von 12,99 Euro angeboten und hat den Vollzugriff auf YouTube Music inklusive. Wer lediglich die Werbung auf YouTube selbst eindämmen will, kann seit wenigen Monaten auch das Premium-Lite-Abo für 5,99 Euro im Monat abschließen. Ergänzend experimentiert YouTube derzeit damit, ein Zwei-Personen-Abo zum Monatspreis von 19,99 Euro zu starten.