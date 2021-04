„Wo ist?“: Apple listet „Find My“-Kooperationspartner

Über den Start von Apples „Wo ist?“-Netzwerk und die Ankündigung von Belkin, Chipolo und VanMoof als erste Partner haben wir euch bereits informiert. Die Neuerung begleitend hat Apple jetzt auch seine Support-Datenbank erweitert.

Bislang noch ausschließlich englischsprachig, finden sich unter der Überschrift „Keep track of personal items using Find My“ nun Informationen zu den Systemvoraussetzungen und der Benutzung der neuen „Wo ist?“-Funktionen versammelt.

Ein Lesezeichen ist die neue Supportseite vielleicht deswegen wert, weil Apple dort allem Anschein nach auch eine regelmäßig aktualisierte Liste der mit „Apple Find My“ kompatiblen Produkte führen wird. Aktuell finden sich dort allerdings nur bereits bekannte Informationen. Als mit Apples Suchen-Netzwerk kompatibel werden ausschließlich die drei schon bei der Ankündigung genannten Produkte von Partnern gelistet:

Die VanMoof-Fahrräder und die Belkin-Ohrhörer sind bereits erhältlich. Der Chipolo One Spot soll bis zum Sommer in den Handel kommen.