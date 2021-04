Watchsmith-App bringt umfassende Zifferblatt-Optionen

Die App Watchsmith haben wir erstmals bei ihrer Veröffentlichung vor einem Jahr vorgestellt. Der Entwickler David Smith bietet hier eine trickreiche Funktionserweiterung für die Zifferblatt-Funktionen der Apple Watch. Mit der nun veröffentlichten Version 2 wird der Leistungsumfang nochmal nennenswert erweitert.

Kurz erklärt, lassen sich mit der Watchsmith-App verschiedene der von Apple mit watchOS ausgelieferten Zifferblätter um flexibel anpassbare und auch für sich zudem automatisierbare Komplikationen erweitern. So kann eine mit Watchsmith bereitgestellte Komplikation beispielsweise über eine feste Zeitspanne am Morgen hinweg die aktuellen Wetterinfos anzeigen, während zu anderen Tageszeiten an dieser Stelle das Datum oder sonstige über Watchsmith eingebundene Informationen anzeigt werden.

Die mit der App bereitgestellten Vorlagen bringen zahlreiche Gestaltungsoptionen, beispielsweise mit Blick auf Faktoren wie die verwendeten Farben und Schriftarten mit sich. Zudem wurde die App in ihrer neuen Version um verschiedene weitere Arten von Komplikationen erweitert, darunter nun auch ein kleines 24-Stunden-Zifferblatt, Sonnenzeitmesser, Schrittzähler oder ein Hinweis auf die Goldene Stunde. Damit verbunden verspricht der Entwickler dank Anpassung an die neuesten watchOS-Funktionen auch merkliche Verbesserungen in Sachen Leistung und Benutzererfahrung. Watchsmith bietet standardmäßig die Möglichkeit zur Apple-Health-Anbindung und kann wenn vom Nutzer gewünscht auch aktuelle Gesundheitsinfos und Aktivitätsdaten in seinen Funktionsumfang integrieren.

Die App ist kostenlos erhältlich und kann mit Basis-Funktionsumfang auch ohne Bezahlung verwendet werden. Optional kann zum Monatspreis von 1,99 Euro eine Premium-Variante freigeschaltet werden, mit deren Hilfe auch externe Angebote wie die Anzeige von Gezeiten sowie Wetterdaten integriert werden können.

Watchsmith-App im Überblick (Version 1)