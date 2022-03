Withings: Schlafjournal ergänzt Bettunterlage „Sleep Analyzer“

Aus dem bislang vor allem zur Selbstanalyse eingesetzten „Sleep Analyzer“ soll so ein Hilfsgerät für Mediziner werden, die damit beschäftigt sind, sich um die Schlaflosigkeit ihrer Patienten zur kümmern. Laut Withings sollen bis zu 12 Prozent der Bevölkerung an einer nicht diagnostizierten Schlaflosigkeit leiden.

Zudem integriert die Matte eine Schlafapnoe-Erkennung, die entsprechende Episoden in der Nacht erkennen soll und diesen dann einen Schweregrad zuordnet. Analysedaten, die schon bislang per WLAN mit der „Health Mate“-Applikation des Herstellers synchronisiert und in dieser ausgewertet wurden.

