Beddit verabschiedet sich: Apple Watch 8 soll übernehmen

Diese soll nun in der Spur stehen, das Beddit-Produktversprechen weiterzuführen. So meldete das Wall Street Journal erst im vergangenen Herbst, dass die nächste Generation der Apple Watch mit einer verbesserten Schlaf-Tracking-Funktion aufwarten soll und die automatische Erkennung von Schlafphasen und auftretenden Schlafapnoe-Symptomen mitbringen und die bereits vorhandene Schlafüberwachung damit deutlich ausbauen könnte.

Apple hat den Verkauf der erst 2017 übernommenen Matratzen-Sensoren Beddit vollständig eingestellt. Die Matratzenauflage zur Schlafüberwachung, die in all den Jahren seit der Übernahme durch Apple weitgehend ohne Änderungen verkauft wurde, konnten wir auf ifun.de bereits im Dezember 2014 ausprobieren und vorstellen – also noch vor dem Verkaufsstart der ersten Apple Watch.

