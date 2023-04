Wiederherstellungsschlüssel als Risiko: Apple reagiert auf Bericht

Ende Februar sorgte das Wall Street Journal mit einem Bericht über die oft nur vierstelligen iPhone-Passcodes für Schlagzeilen. Wie die Redakteure der US-Tageszeitung damals herausarbeiteten, schien der iPhone-Passcode zunehmend ins Visier krimineller Gruppen zu geraten.

Nicht nur der PIN, auch der Wiederherstellungsschlüssel birgt Risiken

Ohne die biometrischen Zugangssicherungen des Gerätes überlisten zu müssen, würde die Kenntnis um den iPhone-Passcode häufig schon ausreichen, um ausgesuchte iPhone-Modelle und mit diesen die gesamte digitale Identität der Nutzer zu übernehmen.

Auf ifun.de berichteten wir damals unter der Überschrift „iPhone-Passcode als Sicherheitsrisiko“ nicht nur über die skizzierten Risiken, sondern auch über mögliche Schutzmaßnahmen, wie etwa die Nutzung der „Bildschirmzeit“-Funktion als zusätzliche Sicherheitsstufe zur Prävention von Apple-ID-Diebstählen.

Wiederherstellungsschlüssel als Risiko

Jetzt hat das Wall Street Journal einen weiteren Bericht zum Thema veröffentlicht, der sich diesmal auf den Wiederherstellungsschlüssel des iPhone-Betriebssystems konzentriert und anführt, wie iPhone-Diebe diesen missbrauchen, um Opfer aus ihren Apple ID-Konten auszusperren.

So gibt das Wall Street Journal an, im Nachgang des Passcode-Artikels von dutzenden iPhone-Anwendern kontaktiert worden zu sein, die alle von ähnlichen Erfahrungen berichteten: Nach dem Diebstahl des eigenen Gerätes hätten die Diebe den 2020 von Apple eingeführten Wiederherstellungsschlüssel in den iPhone-Einstellungen aktiviert und die rechtmäßigen Besitzer so aus ihren Apple-ID-Konten ausgeschlossen – das Wissen über den Geräte-Passcode hätte dazu bereits ausgereicht.

Auf die Vorkommnisse in mindestens neun amerikanischen Großstädten angesprochen, hat sich Apple inzwischen zum Missbrauch der Wiederherstellungsschlüssel geäußert, scheint aber keine Änderungen zum bisherigen Vorgehen in Betracht zu ziehen. So heißt es aus Cupertino lediglich: