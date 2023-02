„Bildschirmzeit“ als Schutz vor Apple-ID-Diebstahl

Generell sei in diesem Zusammenhang auch nochmal an die Tatsache erinnert, dass ein vierstelliger Passcode und hier dann am besten noch das Geburtsjahr, schlichtweg ein No-Go ist.

Zunächst müsst ihr die Funktion in den Einstellungen „Bildschirmzeit“ generell aktivieren und dort einen separaten Bildschirmzeit-Passcode vergeben. Anschließend öffnet ihr in den Bildschirmzeit-Einstellungen den Unterbereich „Beschränkungen“ und verbietet dort sowohl Codeänderungen als auch Account-Änderungen.

