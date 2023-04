TuneSwap macht’s kostenlos: Apple Music <-> Spotify <-> Tidal

iPhone-Anwender, die ihren Musik-Streaming-Dienst häufiger wechseln, etwa um die wiederkehrenden Gratis-Aktionen der Wettbewerber mitzunehmen, benötigen Werkzeuge um ihre Lieblings-Playlisten zwischen den Konten der unterschiedlichen Anbieter hin und her zu transferieren.

Viele dieser Tools werden im App Store nur gegen Bares angeboten, stellenweise verlangen die Anwendungen sogar wiederkehrende Abo-Gebühren, um gesicherte Songs und Wiedergabelisten aus einem Musik-Streaming-Dienst auszulesen und bei einem anderen Musik-Streaming-Dienst neu anzulegen.

Anders bei TuneSwap. Die kostenlos ladbare Applikation lässt sich gänzlich ohne Bezahlung nutzen und verspricht sich um den Transfer von Inhalten zwischen Apple Music, Spotify und Tidal zu kümmern. Damit deckt die Anwendung zwar nicht alle großen Streaming-Dienste ab, sorgt sich aber zumindest um die zwei bedeutungsvollsten und macht dies, ohne dafür im Systemvordergrund laufen zu müssen.

Bald mit Playlist-Synchronisation

Interessant ist zudem ein bereits angekündigtes, in der aktuellen Version aber noch nicht verfügbares Feature. TuneSwap will demnächst auch die kontinuierliche Synchronisierung von Wiedergabelisten anbieten, die einmal am Tag abgeglichen werden und so das hin und herspringen zwischen unterschiedlichen Streaming-Diensten möglich machen sollen.

Ein denkbares Szenario wäre hier der Abgleich zwischen einem privat genutzten Spotify-Konto und dem Apple Music-Account, der sich im Büro auf Arbeit um die Beschallung des Sonos-Soundsystems kümmert.

TuneSwap überträgt Wiedergabelisten zwischen Apple Music, Spotify und Tidal und setzt hier keine Limits von maximalen täglichen Transfers an. Die App informiert in Echtzeit über den Status des Umzugs, meldet den Vollzug per Push-Nachrichten und wird als Open-Source-Projekt entwickelt.