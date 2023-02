iPhone-Passcode als Sicherheitsrisiko: Wenn das digitale Leben bei Apple liegt

In den USA macht gerade die Geschichte von Reyhan Ayas die Runde. Der Unternehmensberaterin ist das widerfahren, wovor wir in der Vergangenheit schon im Zusammenhang mit Apples Passwortverwaltung iCloud-Schlüsselbund gewarnt haben. Die Apple-ID ist längst nicht mehr der Zugangscode zum iPhone allein, sondern kann der Generalschlüssel zum kompletten Leben – inklusive aller Finanzen – ihres Besitzers sein. Ayas wurde das iPhone entwendet und in der Folge haben die Räuber ihr Bankkonto um 10.000 Dollar erleichtert.

This is a story about crimes happening across the country, but this is also about how Apple has put so much power in the passcode. That single string of digits allows a thief to:

🔴 Change an Apple ID password

🔴 Access iCloud keychain passwords

🔴Use Apple Pay (🧵2/7)

