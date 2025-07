Bitchat: Der sichere Bluetooth-Messenger von Jack Dorsey startet

Der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey hat mit Bitchat eine neue Messaging-App entwickelt, die sich nach einer eingeschränkten Testphase nun offiziell im App Store laden lässt. Die Anwendung überträgt Nachrichten ausschließlich über Bluetooth und benötigt weder eine Internetverbindung noch ein Mobilfunknetz.

Bitchat setzt auf ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk, dessen Reichweite aufgrund der automatischen Weiterleitung durch andere Geräte die gewöhnliche Bluetooth-Distanz übersteigt. Auf diese Weise seien Verbindungen über bis zu 300 Meter hinweg möglich. Die Nachrichten sollen dabei ausschließlich verschlüsselt zwischen Geräten in der Nähe ausgetauscht werden.

Kommunikation ohne zentrale Infrastruktur

Dorseys Bitchat-App funktioniert ohne Benutzerkonten oder zentrale Server. Dieses Grundprinzip soll die Basis für maximalen Schutz der persönlichen Daten schaffen. Die Anwendung selbst sammelt oder speichert dabei ebenfalls keine Daten. Funktionen wie passwortgeschützte Kanäle oder ein Panikmodus, der alle Daten löscht, wenn das App-Symbol dreimal angetippt wird, sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Frei wählbarer Nutzername

Die Kommunikation bei Bitchat läuft über frei wählbare Benutzernamen, die ihrerseits nur ein Alias für eine sich im Hintergrund regelmäßig ändernde Kennung sind. Nachrichten an andere Nutzer können mit vorangestelltem @-Zeichen verschickt werden, um diese gleichzeitig per Push-Mitteilung zu benachrichtigen.

Die Entwickler weisen derzeit allerdings noch darauf hin, dass der Schutz der persönlichen Daten und Nachrichten zum aktuellen Stand noch nicht in vollem Umfang geprüft sei. Daher soll man Bitchat so lange nicht für kritische Kommunikation verwenden, bis der entsprechende Hinweis in der App verschwindet.

Apps, die in vergleichbarer Weise arbeiten und auf den Schutz persönlicher Daten ausgerichtet sind, wurden in der Vergangenheit insbesondere von Protestbewegungen genutzt.