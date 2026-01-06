Für Zeltplatz, Kanutour, Festival und Funkloch
Talky-App: Sprachkommunikation ohne Mobilfunk und WLAN
Die Talky-App verfolgt einen Ansatz, der auf direkte Verbindungen zwischen Geräten setzt. Statt auf Mobilfunknetze oder WLAN angewiesen zu sein, nutzt die Anwendung eine verschlüsselte Peer-to-Peer-Technik. Damit lassen sich Sprachverbindungen auch dort aufbauen, wo keine Netzabdeckung verfügbar ist.
Gedacht ist Talky für Situationen wie Wanderungen, Kanufahrten, Zeltplätze, Veranstaltungen oder die Abstimmung kleiner Teams, bei denen eine schnelle und einfache Kommunikation im Vordergrund steht.
Direkte Sprachverbindung per Push-to-Talk
Im Kern funktioniert Talky wie ein digitales Walkie-Talkie. Die Sprachübertragung wird über eine Push-to-Talk-Funktion ausgelöst, die auf kurze Reaktionszeiten ausgelegt ist. Die App unterstützt Bluetooth-Zubehör wie Kopfhörer oder Freisprecheinrichtungen und lässt sich mit einer Hand bedienen.
Auch bei gesperrtem Bildschirm oder im Hintergrund bleibt die Verbindung aktiv, während akustische Hinweise über eingehende Nachrichten informieren. Technisch greift Talky dabei auf die Multipeer-Connectivity-Funktionen von Apple zurück, die eine direkte Kommunikation zwischen nahegelegenen iPhones ermöglichen.
Radiofunktion und lokale Vernetzung
Neben der Sprechfunktion integriert Talky ein weltweites FM-Radioangebot. Nutzer können aus zahlreichen vorab hinterlegten Sendern wählen oder Streams im M3U-Format abspielen. Der Wechsel zwischen Radio und Sprachverbindung erfolgt automatisch, sodass eingehende Nachrichten laufende Wiedergaben unterbrechen können.
Für die direkte Vernetzung erkennt die App umliegende Geräte selbstständig und erlaubt Verbindungen mit bis zu acht Teilnehmern. Eine grafische Darstellung zeigt die ungefähre Distanz zwischen den Geräten an, während das System Verbindungsabbrüche erkennt und eigenständig ausgleicht.
Ergänzt wird das Angebot durch ein Benachrichtigungssystem, das auch bei gesperrtem Display über neue Verbindungen oder Sprachmeldungen informiert.
Entwickler: Immaginet Srl
interessant!
gibt es erfahrungswerte zur reichweite?
Die Reichweite wird mit 5 bis 20 Metern, also etwa übliche Bluetooth-Reichweite, angegeben.
Auf freier Pläne 20 m, mit Hindernissen eher 5 m. Ganz ehrlich? Ob 5 m oder 20 m, da braucht man sicherlich kein Walki-Talki
ok dann kann man auch einfach laut reden
Ich denke, den Unterschied macht, dass ich es auf Kopfhörer übertragen kann, was bei lauter Umgebung ein erheblicher Vorteil gegenüber Schreien ist.
naja, wenn ich es als „intercom“ auf dem Fahrrad nutzen will, um einfach ungstört und ohne Nebeineinaderfahrend oder laut schreiend mit meinem Partner sprechen will, ist das doch ne nette Sache.. (Kopfhörer vorausgesetzt).
Nicht allzu weit
Es steht geschrieben bis zu 1km unter optimalen Bedingungen. Zum Einsatz kommt eine Kombination aus Bluetooth, wifi und Apple multipeer Mesh.
Hab‘s wieder gelöscht. Das Radio ist natürlich Fake und wenn man es ausschaltet, verliert die App die Verbindung zum Gesprächspartner.
Hab es mit abgeschalteten Datenfunk/wlan rein via BT probiert.
Würde mich auch interessieren, welche Reichweite die App hat.
Wie immer bei Reichweite: kommt drauf an …
Nach technischen Grundlagen und Erfahrungswerten kann man bei direkter Peer-to-Peer-Kommunikation typischerweise mit etwa 10–80 Metern rechnen, abhängig von Technologie (Bluetooth vs. Peer-to-Peer-Wi-Fi) und Umgebungsbedingungen.
Mir erschließt sich der Sinn bei z.B. einer Kanufahrt nicht. Bei 20m Reichweite kann ich doch auch rufen? Naja, vielleicht bin ich zu alt und kein Digital-Native?!
Nee. Macht einfach kein sinn
wozu ständig anschreien und – je nach wind- und umgebungsgeräuschen immer nur ein „WAAAAAS“? zurückbekommen, wenn es gemütlich über nen Headset zu regeln ist? (wenn man sein seine Elektronik schon den Umwelteinflüssen preisgibt. Ich würde das handy in einer wasserdichten Box transportieren, wenn ich zur See fahre)
Vielleicht möchte man den anderen auf ein Tier am Ufer aufmerksam machen, ohne es direkt zu verscheuchen.
Aber es gibt natürlich auch andere Einsatzbereiche: Einstellen der Satellitenschüssel auf dem Campingplatz, oder Kommunikation auf der Baustelle („siehst du das Kabel schon?“) oder auch beim Rad- oder Motorradfahren könnte ich mir das in Kombination mit AirPods gut vorstellen.
Müsste es noch für Android geben. Dann wäre es Plattform übergreifend und m.E. vielseitiger.
Stimmt. Und es würde auch genügend Schwachköpfe erreichen, die so einen Mumpitz auch nutzen würden anstatt einfach dem Vorausgehenden zu rufen.
weniger Lärmbelästigung mit „ey alter, weißt du schon das Neueste..“ usw.
Wenn so „Schwachköpfe“ das nutzen würden, wär’s mir recht. die dämlich-laute Mukke über Handyspeaker dann auch direkt ausschalten bitte, danke.
Frage mich grade ob die Walkie-Talkie App der Applewatch auch auf Peer-to-Peer setzt?
Nein, die läuft über das Datennetz. Walkie‑Talkie nutzt im Hintergrund FaceTime‑Audio. Die Audiodaten werden übers Internet gesendet; es gibt keine direkte Funkverbindung Uhr‑zu‑Uhr wie beim klassischen Funkgerät.
Cool!!! Das ist ja anscheinend ein „Funkscanner“ zumindest ansatzweise und ein analog Radio.
Der Funkbetrieb scheint Fake zu sein, eine Zombie Apokalypse haben wir ja aktuell nicht. Hoffe ich.
Fake vielleicht nicht gerade aber trotzdem ist das für mich mehr Schein als sein. Zumal mir eine halbe Hand voll Bugs aufgefallen sind.
2003 hat Nokia es über gprs realisiert.
Wobei doch gerade in Zeiten von Stromausfall so etwas per WLAN mit den richtigen Apps und etwas guten Willen doch zu realisieren sein sollte
Ich habe ECHTE Funkgeräte. Unabhängig von WLAN, Bluetooth oder irgendwelchen Netzwerkverbindungen.
Leute, die sowas brauchen, haben das halt auch. Das hier ist Spielerei, für eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Probiert man mal aus und nutzt es nie wieder
WLAN bei Stromausfall? Hm
UNabhängig von wlan? hm..
ach du hast auf oliver geantwortet, richtig?
Ich vermute mal, dass er ein peer-to-peer oder hotspot wlan meint, was zwischen den Smartphones ohne wlan Router und so zeugs läuft..
DAS wäre dann reichweitentechnishc natürlich etwas besser als BT :)
liest sich alles etwas unglaubwürdig. Stabil klappt es hier zumindest auch nicht und ohne Wlan schon mal gar nicht. Irgendwelche Fake Frequenzen und Durchsagen… hmmm ich weiß nicht.
Beim Fahrradfahren könnte das nützlich sein, weil man sich wegen des Verkehrslärms und der Windgeräusche nur schlecht unterhalten kann. Ist auf einem Motorrad sicherlich ähnlich.
Wie soll das Fm Radio funktionieren ist das dann trotzdem übers Internet. Das Iphone selbst kann meines Wissens kein FM empfangen.
Wie abhörsicher wäre das denn als Peer-to-Peer Walkie-Talkie?
Die Walkie Talkie Funktion gibt es schon ewig auf der Apple Watch. Ich nutze sie regelmäßig, z.Bsp. für kurze Absprachen mit meiner Freundin. Voraussetzung ist, dass beide eine Apple Watch haben.
Und Internet. ;-)
Ich sehe einen Sinn: Bergwanderung, alle angeleint, man sieht die Hand vor Augen nicht, Gegenwind, man ist der letzte in der Kette, der Karabiner ist von Pearl und löst sich oder man hat sich vorher bereits falsch angeleint und fällt in eine 20m tiefe Gletscherspalte und niemand bemerkt was :-)
…. man kann anrufen und bis Hilfe kommt Radio hören
Erinnert mich an eine andere App, die ihre beste Zeit zu der Regenschirm Proteste in Hong Kong hatte. Wenn Behörden das Netz abschalten oder einschränken, eine gute Möglichkeit in Kontakt zu bleiben und abzustimmen. Damals ging es auch per relay, also Reichweite erweitern, weil alle Nutzer wie Relay Stationen fungierten.
Oder auch in Zeiten von Stromausfällen, Netz überlastet wegen Ausnahmesituation sinnvoll.
Leider vergessen wie die andere App hieß und ob es die noch gibt
Wir haben die App mal getestet. Irgendwie hat da gar nichts geklappt, selbst, wenn man einen Meter auseinander steht, kommen nur komische Wortfetzen kann. Instant delete.
Im Flugzeug praktisch wenn man nicht direkt nebeneinander sitzt