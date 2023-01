iPhone-App Near Message: Offline-Textchat auch ohne Internet

Die iPhone-Applikation Near Message ist ein Sonderling, der in Zeiten einer fast immer verfügbaren Netzanbindung nur selten glänzen kann, in vereinzelten Szenarien aber durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Near Message drückt iPhone- und Mac-Besitzern einen Messenger in die Hand, der sich auch an Orten nutzen lässt, in denen weder der Mobilfunkempfang möglich noch ein drahtloses WLAN-Netz vorhanden ist.

Stattdessen setzt Near Message auf eine Kombination aus Bluetooth-Konnektivität und direkt aufgebauten WLAN-Verbindungen zum Datentransfer und lässt sich damit mit Apples AirDrop-Funktion vergleichen.

Für Ferienhaus und Fähre ohne Netz

Einsatzgebiete können etwa Fährüberfahrten oder die abgeschiedene Mehrfamilienunterkunft im Fichtenwald sein. Grundsätzlich lässt sich Near Message an allen Orten ohne vorhandene Kommunikations-Infrastruktur nutzen und funktioniert dann folgendermaßen: Sobald die App geöffnet ist, hält diese Ausschau nach anderen aktiven Near Message-Anwendungen in der unmittelbaren Umgebung. Also etwa in der Kabine schräg gegenüber im Gang oder im Nachbargebäude hinter dem Haupthaus, um bei unseren Beispielen zu bleiben.

Werden weitere Near Message-Instanzen ausfindig gemacht, tauchen diese in einer Kontaktliste auf. Diese können ausgewählt und per Textchat angeschrieben werden. Zwischen zwei Gesprächsteilnehmern ist anschließend auch der Versand von Dateien und Bildern möglich.

Teilnehmer müssen sich verabreden

Near Message kennt keine Nutzerkonten, keine zentralen Server und keine Online-Abhängigkeiten. Die Anwendung funktioniert komplett lokal und arbeitet dabei zuverlässig und stabil. Einziger Nachteil ist, dass Gesprächsteilnehmer die Near Message-Applikation aktiv geöffnet haben müssen, um in Kontakt miteinander zu treten.

Während Mac-Nutzer die App einfach durchgängig laufen lassen können, müssen iPhone-Anwender hier also im Vorfeld der App-Nutzung Zeiten verabreden, um in den direkten Kontakt miteinander zu treten. Ansonsten ist Near Message ein tolles Werkzeug, um auch an entlegenen Orten schnell in Verbindung miteinander treten zu können.