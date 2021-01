WhatsApp verschiebt Termin für Datenschutzänderungen

WhatsApp verschiebt die Deadline für das Abnicken der neuen Datenschutzrichtlinien. Die Betreiber teilen mit, dass Nutzer der App nun bis zum 15. Mai Zeit haben, um die neuen Bedingungen zu akzeptieren.

Der ursprünglich angesetzte Termin 8. Februar wird komplett gestrichen, so sollen zu diesem Zeitpunkt anders als zuvor angekündigt weder Konten gesperrt, noch gelöscht werden, wenn die Nutzer ihr Häkchen unter den neuen Datenschutzrichtlinien nicht gesetzt haben.

Die Verschiebung ist zweifellos das Resultat der Protest- und Kündigungswelle in Folge der ursprünglichen Ankündigung. WhatsApp hat daraufhin bereits versucht, die Wogen mittels einer ausführlichen Stellungnahme zu glätten, in der besonders darauf hingewiesen wurde, dass die Änderungen keinen Einfluss auf die private Kommunikation und den damit verbundenen Schutz der Privatsphäre haben. Auch hielt die Tatsache, dass die Änderungen zunächst nur WhatsApp-Nutzer außerhalb der EU relevant waren, zahlreiche hiesige Kunden nicht davon ab, sich anderen Messenger-Diensten zuzuwenden.

WhatsApp beruft sich mit Blick auf die Änderung des Terminplans auf im Umlauf befindliche Fehlinformationen und Verwirrung bezüglich der Aktualisierungen und betont erneut, dass persönliche Chats so per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind, dass weder WhatsApp noch Facebook die privaten Nachrichten lesen können

Was du mit deinen Freunden und deiner Familie teilst, bleibt privat zwischen euch. Das bedeutet, dass wir deine persönlichen Chats immer mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützen werden, was heißt, dass weder WhatsApp noch Facebook diese privaten Nachrichten lesen können. Aus demselben Grund bewahren wir keine Protokolle dazu auf, mit wem jeder Nachrichten austauscht oder wen er anruft. Außerdem können wir deinen geteilten Standort nicht sehen und teilen deine Kontakte auch nicht mit Facebook.

Mit diesen Aktualisierungen wird nichts daran geändert. Stattdessen enthalten diese Aktualisierungen neue Optionen, über die Personen mithilfe von WhatsApp Nachrichten an Unternehmen senden können. Die Änderungen erhöhen die Transparenz dazu, wie wir Daten erfassen und verwenden.