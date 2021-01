WhatsApp-Stellungnahme: „Änderungen ohne Einfluss auf private Kommunikation“

WhatsApp und Facebook versuchen mit Blick auf die vergangene Woche angekündigten Änderungen der Datenschutzrichtlinie für WhatsApp-Nutzer verlorenen Boden gut zu machen. Unter dem Titel „Antworten auf Fragen zur Datenschutzrichtlinie von WhatsApp“ beteuern die Unternehmen, dass die private Kommunikation über den Messenger davon nicht betroffen ist.

Berichte über einen künftigen Datenabgleich zwischen WhatsApp und Facebook hatten zu Verunsicherung geführt, unter anderem sahen sich damit zusammenhängend zahlreiche WhatsApp-Nutzer zum Wechsel zu Alternativen wie Signal, Telegram oder Threema animiert.

Wir konnten vergangene Woche bereits anmerken, dass die von WhatsApp geplanten Änderungen zunächst keinen Einfluss auf Nutzer in der EU haben. Ein solcher Datenaustausch zwischen den Unternehmen stünde nicht im Einklang mit den hiesigen Richtlinien zum Datenschutz. Dennoch konnten Betreiber von alternativen Angeboten auch in Europa einen deutlichen Anstieg von Registrierungen neuer Nutzer verzeichnen – WhatsApp dürfte sich im Gegenzug mit sinkenden Nutzungszahlen konfrontiert gesehen haben.

Mit dem neuen FAQ-Dokument versuchen die Betreiber nun offenbar, gegen die Verunsicherung und Verärgerung in der Nutzerschaft anzukämpfen. WhatsApp beteuert, dass sich die beanstandeten Änderungen ausschließlich auf Nachrichten beziehen, die über WhatsApp an Unternehmen gesendet werden. Auf die Privatsphäre bei der Kommunikation mit Familie und Freunden habe die vom 8. Februar an gültige neue Datenschutzrichtlinie dagegen keinerlei Auswirkung. Die Verwendung von WhatsApp zur Kommunikation mit Unternehmen sei zudem optional und für Nutzer werde immer deutlich zu sehen sein, wenn sie mit einem Unternehmen kommunizieren, das die besagten neuen Funktionen verwendet.

Grund für die Ergänzungen in den Datenschutzrichtlinien ist WhatsApp zufolge, dass hier teils mit Unternehmen interagiert wird, die kommerzielle Dienstleistungen von Facebook in Anspruch nehmen. Dazu zählt neben Shop-Angeboten und erweiterten Support-Dienstleistungen auch benutzerspezifische Werbung im Rahmen dieses Kontakts. Chats von Unternehmen, die solche Facebook-Funktionen in Anspruch nehmen, sollen der Stellungnahme zufolge in WhatsApp immer eindeutig gekennzeichnet sein.