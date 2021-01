An Otter RSS: Einfacher RSS-Reader mit iCloud-Sync

Mit An Otter RSS bietet der Entwickler Josh Holtz einen RSS-Reader für iPhone, iPad und Mac mit integriertem iCloud-Sync an. Die App ist aus einem persönlichen Projekt heraus entstanden und wird kostenlos angeboten.

Wer mehr über die Entstehungsgeschichte von An Otter RSS lesen will, wirft einen Blick auf den Blog-Eintrag zur Veröffentlichung. Holtz erzählt hier, dass er die Anwendung zunächst nur programmiert hat, weil er keine bestehende App gefunden hat, die seine Ansprüche in diesem Bereich erfüllt. Dabei lag die Messlatte keineswegs hoch, doch ist es wohl an der Möglichkeit zum Datenabgleich zwischen iPhone, iPad und Mac ohne Zusatzkosten gescheitert.

An Otter RSS bewerkstelligt dies über iCloud und präsentiert sich sonst als einfacher RSS-Reader ohne Schnickschnack. Bestehende Feed-Abos lassen sich im OPML-Format importieren. Als kleines Bonbon bietet die App ein iOS-Widget mit der Anzeige der Zahl vorhandener bzw. ungelesener Artikel.