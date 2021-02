WhatsApp: Betreiber-Infos im Status und Chat-Export

WhatsApp nutzt die Statusanzeige in der Messenger-App jetzt auch für eigene Hinweise. Bei Vorhandensein neuer Meldungen erscheint seit Neuestem auch der offizielle WhatsApp-Account in der Statusliste der Nutzer.

Wie die WhatsApp-Verantwortlichen mitteilen, wollen sie den Statusbereich künftig regelmäßig für Hinweise zu neuen Funktionen und sonstigen Aktualisierungen nutzen. Zum Start nutzt das Unternehmen die Möglichkeit, hier auf den Datenschutz bei Verwendung der App und dabei besonders auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der WhatsApp-Nachrichten hinzuweisen.

WhatsApp jetzt wieder mit Chat-Export

Mit der aktuellen WhatsApp-Version ist es zudem auch wieder möglich, den Inhalt von WhatsApp-Chats zu exportieren. Die Funktion wurde vor rund einem Jahr für deutsche Nutzer entfernt. Als Grund für die Einschränkungen wurden von WhatsApp damals „nationale Bestimmungen“ geltend gemacht, wahrscheinlich handelte es sich hier um die Auswirkungen eines Patentstreits mit Blackberry.

Der jeweils in den Chat-Einstellungen versteckte Chat-Export macht es möglich, den kompletten Inhalt eines WhatsApp-Chats außerhalb der App zu sichern. Der gesamte Chat-Verlauf wird dabei als Textdatei ausgegeben und man kann optional auch die in diesem Zusammenhang verschickten Mediendateien mit in den Export einschließen. Alles zusammen lässt sich dann als Zip-Archiv beispielsweise per E-Mail oder AirDrop auf andere Geräte übertragen.

Die Wiederkehr der Funktion haben Nutzer der App bemerkt (danke für eure Mails). WhatsApp selbst hat sich weder im Anschluss an den Wegfall des Exports vor einem Jahr noch jetzt zur überraschenden Rückkehr geäußert. Somit lässt sich nicht ausschließen, dass es sich nicht um eine offizielle Wiederherstellung handelt, sondern der Menüpunkt stattdessen irrtümlich in Deutschland wieder freigeschaltet wurde. Ein ähnliches Verwirrspiel kennen wir ja im Zusammenhang mit der Teilen-Erweiterung von WhatsApp. So war diese Funktion im vergangenen Jahr für mehrere Monate verschwunden, um dann kommentarlos im Sommer wieder zurückzukehren.