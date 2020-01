WhatsApp entfernt Chat-Export in Deutschland

WhatsApp hat die Funktion zum Exportieren von Chatverläufen für deutsche Nutzer entfernt. Die Änderung muss bereits mit dem letzten Update der App zum Jahresende erfolgt sein und betrifft ausschließlich die Nutzung der App in Deutschland.

Die Änderung dürfte mit dem am 27. Dezember veröffentlichten Update auf Version 2.19.124 umgesetzt worden sein. WhatsApp liefert bislang keine detaillierte Begründung für den Wegfall der Funktion, sondern teilt lediglich mit, dass die Funktion „aufgrund nationaler Bestimmungen“ nicht mehr unterstützt werde.

Dieser Hinweis macht es zumindest wahrscheinlich, dass die Änderung mit der in München anhängigen Klage von Blackberry gegen WhatsApp, Instagram und Facebook zusammenhängen könnte. Anfang Dezember hat das Landgericht München geurteilt, dass die Apps gegen verschiedene Patente des Herstellers verstoßen und deren Angebot in Deutschland rechtswidrig sei. Ein Facebook-Sprecher hatte daraufhin angekündigt, dass man plane, die Apps so anzupassen, dass man sie weiterhin in Deutschland anbieten könne, nannte aber keine weiteren Details.

WhatsApp Chatverlauf exportieren

Mithilfe der Funktion ist es (in anderen Ländern noch) möglich, die kompletten Inhalte von WhatsApp-Chats anderweitig zu sichern. Der Chatverlauf wird dabei als Textdatei ausgegeben und man kann optional auch die innerhalb des Chats verschickten Mediendateien einschließen. Alles zusammen kann dann als Zip-Archiv beispielsweise per E-Mail oder AirDrop übertragen werden.