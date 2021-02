„Black Unity Edition“ von Apple Watch und Armband verfügbar

Die Apple Watch ist jetzt auch als limitierte „Black Unity Edition“ verfügbar. Die Sonderedition der Uhr mit schwarzem Aluminiumgehäuse und speziellem Armband wird zum Preis von 429 Euro bzw. 459 Euro – je nach Gehäusegröße – im Apple Store angeboten.

Apple hat das Sondermodell bereits im vergangenen Monat angekündigt. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist rückseitig mit dem Schriftzug „Black Unity“ markiert. Zudem verfügt die Uhr über ein in den Farben der panafrikanische Flagge gehaltenes Sportarmband mit der Gravur „Truth. Power. Solidarity.“ im Verschluss und ein farblich passendes Zifferblatt.

Das Sportarmband der „Black Unity Edition“ findet sich auch ohne die Uhr neu bei Apple im Verkauf. Passend zu den Gehäusen mit 40 oder 44 Millimeter Größe kann das aus Silikon gefertigte Armband zum Preis von 49 Euro bei Apple bestellt werden.

Apple Watch „Unity“-Auszeichnung startet

Passend dazu können sich Besitzer einer Apple Watch vom heutigen 1. Februar an auch die neue „Unity“-Herausforderung in Apples Fitness-App sichern. Um die virtuelle Plakette zu erhalten, muss man seinen Bewegungsring im Monat Februar an sieben Tagen in Folge schließen.