Wetter-App: Minutenaktueller Regenradar jetzt auch in Deutschland

Die auf jedem iPhone vorinstallierte Wetter-App bietet in Deutschland nun endlich eine Funktion, die hierzulande lange gefehlt hat: Nutzer können ab sofort detaillierte Radarvorhersagen für die nächste Stunde sowie für die kommenden zwölf Stunden abrufen.

Damit lässt sich nicht nur erkennen, ob Regen oder Schnee aufzieht, sondern auch, wie intensiv die Niederschläge voraussichtlich ausfallen und in welche Richtung sie sich bewegen.

Die Darstellung erfolgt direkt in der Kartenansicht der Wetter-App. Über eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand können Anwender den zeitlichen Verlauf vor und zurückspulen. Farbige Flächen zeigen an, ob es sich um leichten, mäßigen oder starken Niederschlag handelt. So wird auf einen Blick sichtbar, ob es sich lohnt, den Regenschirm gleich mitzunehmen oder ob ein kurzer Schauer rasch vorüberzieht. Die Funktion eignet sich besonders für kurzfristige Entscheidungen im Alltag, etwa vor dem Weg zur Arbeit oder bei Aktivitäten im Freien.

Initial mit iOS 15 eingeführt

Mit der Überarbeitung der Wetter-App zur Ausgabe von iOS 15 wurde diese Art der Kurzzeitprognose ursprünglich nur in ausgewählten Ländern angeboten. Deutschland war zunächst nicht dabei, obwohl viele der übrigen Neuerungen hierzulande schon nutzbar waren. Dazu zählten unter anderem die modernisierte Zehn-Tage-Vorhersage, zusätzliche Informationskarten sowie animierte Wetterkarten für Temperatur, Luftqualität und Niederschlag.

Mit der Freischaltung der Radar-Kurzfristprognosen schließt Deutschland nun zu den Regionen auf, in denen die App bereits seit längerer Zeit besonders genaue Vorhersagen für die unmittelbare Zukunft liefert. Technisch basiert die Funktion auf aktuellen Radardaten, die in kurzen Abständen aktualisiert werden. Dadurch lassen sich kleinräumige Regengebiete deutlich präziser erfassen als mit klassischen Tagesprognosen, die oft nur grobe Zeitfenster abbilden.

Für Nutzer bedeutet dies eine spürbare Erweiterung der App, da sich das Wettergeschehen nun nicht mehr nur in Stundenblöcken, sondern nahezu minutengenau verfolgen lässt. Besonders bei wechselhaftem Wetter oder in den Übergangszeiten kann diese Detailtiefe dabei helfen, besser einzuschätzen, wann trockene Phasen zu erwarten sind und wann erneute Schauer wahrscheinlich werden.