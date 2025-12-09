Neue Kurzzeitvorhersagen in der Kartenansicht
Wetter-App: Minutenaktueller Regenradar jetzt auch in Deutschland
Die auf jedem iPhone vorinstallierte Wetter-App bietet in Deutschland nun endlich eine Funktion, die hierzulande lange gefehlt hat: Nutzer können ab sofort detaillierte Radarvorhersagen für die nächste Stunde sowie für die kommenden zwölf Stunden abrufen.
Damit lässt sich nicht nur erkennen, ob Regen oder Schnee aufzieht, sondern auch, wie intensiv die Niederschläge voraussichtlich ausfallen und in welche Richtung sie sich bewegen.
Die Darstellung erfolgt direkt in der Kartenansicht der Wetter-App. Über eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand können Anwender den zeitlichen Verlauf vor und zurückspulen. Farbige Flächen zeigen an, ob es sich um leichten, mäßigen oder starken Niederschlag handelt. So wird auf einen Blick sichtbar, ob es sich lohnt, den Regenschirm gleich mitzunehmen oder ob ein kurzer Schauer rasch vorüberzieht. Die Funktion eignet sich besonders für kurzfristige Entscheidungen im Alltag, etwa vor dem Weg zur Arbeit oder bei Aktivitäten im Freien.
Initial mit iOS 15 eingeführt
Mit der Überarbeitung der Wetter-App zur Ausgabe von iOS 15 wurde diese Art der Kurzzeitprognose ursprünglich nur in ausgewählten Ländern angeboten. Deutschland war zunächst nicht dabei, obwohl viele der übrigen Neuerungen hierzulande schon nutzbar waren. Dazu zählten unter anderem die modernisierte Zehn-Tage-Vorhersage, zusätzliche Informationskarten sowie animierte Wetterkarten für Temperatur, Luftqualität und Niederschlag.
Mit der Freischaltung der Radar-Kurzfristprognosen schließt Deutschland nun zu den Regionen auf, in denen die App bereits seit längerer Zeit besonders genaue Vorhersagen für die unmittelbare Zukunft liefert. Technisch basiert die Funktion auf aktuellen Radardaten, die in kurzen Abständen aktualisiert werden. Dadurch lassen sich kleinräumige Regengebiete deutlich präziser erfassen als mit klassischen Tagesprognosen, die oft nur grobe Zeitfenster abbilden.
Für Nutzer bedeutet dies eine spürbare Erweiterung der App, da sich das Wettergeschehen nun nicht mehr nur in Stundenblöcken, sondern nahezu minutengenau verfolgen lässt. Besonders bei wechselhaftem Wetter oder in den Übergangszeiten kann diese Detailtiefe dabei helfen, besser einzuschätzen, wann trockene Phasen zu erwarten sind und wann erneute Schauer wahrscheinlich werden.
Entwickler: Apple
Bringt nur Nix, wenn die Trefferquote der Apple Wetter-App generell eher mies ist
Wie Recht du hast! Trefferquote sagt eigentlich alles!
danke, wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen:
Ich frag gern mal Siri, ob es „heute noch regnet“: Antwort ist oft leider anders als das tatsächliche Wetter draußen, sodass ich dann trozdem wetterfeste KLeidung mitnehme.
Für alle in Süddeutschland (südlich von Stuttgart und westlich von München) empfehle ich MeteoSwiss!
MeteoSwiss kann keinen einzigen Ort in Deutschland anzeigen, ausser vielleicht auf dem Radar. Für die Schweiz allerdings eine Top-App.
Mit iOS 26.x hatte ich nach langer Zeit mal wieder die Apple Wetter-App ausprobiert. Nach einer Woche bin ich zurück zu Foreca, weil Apple wirklich sehr häufig daneben liegt.
Ist auch mein Favorit. Nur auf der Apple Watch ist Foreca leider etwas lahm.
Bei mir auf der Apple Watch 10 überhaupt keine Probleme.
Einfach immer von Gegenteil ausgehen, was die App zeigt. Dann kann an mit arbeiten
Die Anzeige aus anderen Ländern – wie lange der Regen noch dauert – fehlt aber weiterhin, oder ?
die Regenvorhersage von Apple ist leider unbrauchbar
…wo ist der mehrwert, wenn es leider noch immer keinen push zu bevorstehenden regenschauern gibt. in den niederlanden funktioniert es komischerweise, obwohl dieses land auch nicht auf der liste der unterstützten länder steht. genau so eine (verlässliche) funktion macht für mich den wertvollen unterschied einer guten wetter-app aus. daher weiter „foreca“ und „regenschirm“… schade apple – ich hätte der app wieder eine chance gegeben, denn die optik spricht mich durchaus an.
Für mich ist RainToday immer noch am genausten und auch sehr gut in der Handhabung.
ja, wenn sie jetzt endlich ein Widget zurückbringen würden
Unbrauchbar wie die Wetter App. Daten stimmen hinten und vorne nicht. Da lieb ich DWD das passt wenigstens. Nicht immer aber zu 95%.
Meines Wissens stammen die Daten von DWD/ECMWF/EEUMETNET.
Genau das ist das Problem, warum Apple Wetter so oft falsch liegt, genau wie andere Apps, die primär DWD einbinden. In Süddeutschland und Chiemgau hat DWD die mit Abstand schlechteste Vorhersage.
Ich kann Sonuby empfehlen! Ziemlich genaue Daten und eine wunderbare Übersicht. Außerdem ein netter Entwickler aus Berlin der viel Liebe in dieses Projekt reinsteckt.
20 € im Jahr für eine Wetter-App finde ich aber wirklich schon ziemlich unverschämt. Für mich kommen Apps mit Abos ohnehin nicht in Frage.
Zu viel Untermenu und Rumklickerei
Wie schaut es mir euren Lieblingsnachbarn im Süden aus? Auch endlich in Österreich?
So viel zur Genauigkeit der Vorhersage…
Schaut man sich jetzt (10:55) das Regenradar an, sieht man rückblickend wie der Regen von West nach Ost zieht (Region Berlin Brandenburg).
Sobald die Vorhersage einsetzt zieht der Regen von Nord nach Süd.
Ja nee is klar
Jetzt 13:58 zieht der Regen weiter rückblickend von (nord)west nach (süd)ost, aber in der Prognose von Apple fährt der Regen wie gegen eine Wand und bleibt dann im Osten des Landes stehen.
Anscheinend gibt es ein Einreiseverbot von Polen für das schlechte Wetter.
Kann mich der Kritik zum Apple-Wetter-Schätzeisen nur anschließen. Bringt überhaupt nüscht, wenn mir die App – wie jetzt grade – bewölkt anzeigt und ich jedoch den Regen durchs echte Fenster sehe.
Es gibt nur eine Wetterapp und zwar DWD vom Deutschen Wetterdienst. Direkt die Quelle nutzen und gut ist. Ich bin seit Jahren sehr zufrieden.
dwd warnwetter ist optisch und funktional nach meinem empfinden ziemlich bescheiden. inhaltlich absolut verlässlich, aber die nutzererfahrung spielt auch eine wichtige rolle für mich.
oben immer diese kacheln, die dir wenig mehrwert an information bieten, dann muss man erst ewig scrollen und klicken, bis man die information des aktuellen tages bzw. ff. bekommt, die man sucht.
intuitiv ist anders. macht mir wenig freude die app zu nutzen.
Ich nutzte auch Warnwetter. Das ist nicht schlecht.
Jedoch scheint mir Agrarwetter genauer.
Beide Apps haben jedoch keine schöne Oberfläche und keine schönen widgets, sowie keine Warnung vor Regenschauern.
Weawow mit DWD als Datequelle ist top !
Schlechtestes Design aller Wetter Apps, vor allem die Widgets sind eine Bankrott-Erklärung und nicht brauchbar.
Ich find Weawow am Besten. Sie ist kostenlos, grafisch gut aufbereitet und man kann sich seinen eigenen Wetterdienst (zb. auch dwd) selber einstellen.
Wieso finde ich diese Anzeige bei mir nicht?
Stück runterscrollen und die Landkarte antippen.
Hier gibt es Wetter in allen Varianten und mit aktuellen Daten von allen Wettersatelliten rund um die Welt. Auch für jeden Fleck auf der Erde. Sämtliche Werte auch von chemischen Substanzen in der Atmosphäre werden angezeigt.
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=42.69,83.41,139/loc=51.659,29.171