iOS 15 Wetter: Niederschlagsprognosen nur im Ausland, Aktivierung erforderlich

Apples neue Wetter-App in iOS 15 präsentiert sich als deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Auf eine der spannendsten von Apple angekündigten Funktionen müssen wir allerdings zumindest vorerst noch verzichten. Die Niederschlagsprognosen für die nächste Stunde sind ausschließlich in den USA, Irland und Großbritannien verfügbar.

Ein kurzer Hinweis dazu dennoch, denn wenn ihr verreist, und beispielsweise in London darauf aufmerksam gemacht werden wollt, ob in Kürze mit Regen oder Schnee zu rechnen ist, müsst ihr die Funktion in den Einstellungen aktivieren. Tippt dazu zunächst auf das „Hamburger-Menü“ unten rechts, dann auf die drei Punkte oben rechts und wählt dort den Bereich Mitteilungen. Hier könnt ihr gezielt Orte wie New York oder London sowie die Mitteilungen für den aktuellen Standort aktivieren.

Apple hat eine Übersicht der neuen Funktionen der Wetter-App veröffentlicht. Hier könnt ihr nachlesen, dass mit Ausnahme der kurzfristigen Niederschlagsprognosen alle mit der Überarbeitung integrierten Funktionen auch in Deutschland verfügbar sein sollten. Die vom amerikanischen Weather Channel gelieferte 10-Tage-Prognose muss ihre Qualität natürlich im Langzeittest ebenso noch beweisen, wie neue Info-Karten wie die Anzeige der Niederschlagsmenge in den vergangenen 24 Stunden. In jedem Fall einen Blick wert, sind die nun verfügbaren animierten Wetterkarten, die wahlweise Niederschlag, Luft­qualität oder die Temperatur anzeigen.