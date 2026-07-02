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Neue Ansichten für Niederschlag und Wind

Wetter-App in iOS 27: Apple ordnet Vorhersagen übersichtlicher an
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Mit iOS 27 überarbeitet Apple die Wetter-App an mehreren Stellen. Neue Funktionen kommen dabei kaum hinzu. Stattdessen rücken Apples Gestalter bereits vorhandene Informationen stärker in den Vordergrund und gestaltet die Navigation übersichtlicher. Nutzer sollen wichtige Wetterdaten schneller erfassen können, ohne sich durch mehrere Detailansichten tippen zu müssen.

Wetter Ios 27

Apples Wetter-App unter iOS 27 (links) und iOS 26 (rechts)

Im Mittelpunkt steht eine überarbeitete Darstellung der Wetterprognosen. Im Bereich für die aktuellen Bedingungen lässt sich nun direkt zwischen Temperatur, Niederschlag und Wind wechseln. Während bislang vor allem Temperatur und Wetterzustand im Fokus standen, zeigen die neuen Ansichten auf einen Blick die stündliche Regen oder Schneewahrscheinlichkeit beziehungsweise die erwarteten Windgeschwindigkeiten. Grafische Darstellungen erleichtern dabei den Vergleich der einzelnen Stunden.

Zehn-Tage-Vorschau und größere Widgets

Auch die Zehn-Tage-Vorschau wurde entsprechend angepasst. Je nach ausgewählter Ansicht werden dort nicht nur Temperaturen, sondern alternativ auch Niederschlagswahrscheinlichkeiten oder Windverhältnisse für die kommenden Tage angezeigt. Wer lediglich einen schnellen Überblick sucht, muss dafür keine zusätzlichen Detailseiten mehr öffnen.

10 Tage Vorschau

Auch die Widgets profitieren von der Überarbeitung. Für den Home Bildschirm steht unter iOS 27 eine zusätzliche Größe zur Verfügung. Das neue Format kann nahezu eine komplette Bildschirmseite ausfüllen und zeigt entsprechend mehr Wetterinformationen direkt auf dem Homescreen an.

Auffällig ist, dass die Wetter-App im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen von iOS 27 keine neuen Funktionen rund um Apple Intelligence erhält. Der Schwerpunkt liegt stattdessen auf einer klareren Struktur und einem schnelleren Zugriff auf bereits verfügbare Wetterdaten.

Widget Vorhersage

iOS 27 befindet sich seit dem 8. Juni in der Beta-Phase für Entwickler. Die finale Version wird wie üblich im Herbst gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen erwartet. Noch in diesem Monat soll der öffentliche Betatest starten.

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Wetter
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Entwickler: Apple
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02. Juli 2026 um 20:20 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Na ja, was nütze die schönste App, wenn die Vorhersagen halt aus der Hölle sind. Ich nutze wetter(.)com und die Vorhersagen sind meiner Meinung nach um längen besser.

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  • Wenn jetzt noch die aktuelle Daten oder die Vorhersage stimmen würden… ein Traum ;-)

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  • Bringt mir leider nichts, weil die Vorhersage zu ungenau ist. Ich benutze Mercury nun seit 2 Jahren und bin absolut zufrieden.

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  • Müsste demnächst nicht auch die erste Public Beta erscheinen?

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  • Und wie windig ist es nun um 21:33?
    Wie viel Wind bedeutet das „windig“ Symbol?
    Die bunten Diagramme sehen ja auch immer ganz hübsch aus.. aber so richtig helfen tun sie auch nicht oder? So viel zum Thema Übersicht..

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  • bis heute nicht verstanden, warum apple es nicht schafft (oder will), dass es bei bevorstehendem regen eine pushmeldung gibt.

    x verschiedene apps können das bereits. warum apple wetter in deutschland nicht? in den niederlanden geht es komischerweise mit apple wetter.

    bisher noch keine plausible erklärung dafür gefunden

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  • Solange die Datenbasis dieselbe bleibt bringt dieses Update nichts. Die Wettervorhersage ist viel zu schlecht, da sind andere Apps deutlich zuverlässiger.

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  • Die Vorhersage stimmt bei Apple nur sehr selten oder ist ungenau für Deutschland. Süd Westen zumindest.

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