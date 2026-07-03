HomeSnap: App überwacht HomeKit und dokumentiert Veränderungen

Der Entwickler der im vergangenen Jahr von uns vorgestellten App Notify erweitert sein Portfolio um eine weitere Anwendung für Apple-Nutzer. Während Notify Webseiten überwacht und lokale Benachrichtigungen bei Änderungen auslöst, richtet sich die neue App HomeSnap an Anwender, die ihr HomeKit-Setup im Blick behalten möchten.

Die Anwendung liefert verschiedene Widgets für den Home Bildschirm, den Sperrbildschirm und den StandBy-Modus. Dort lassen sich etwa Geräte mit schwachem Akkustand, nicht erreichbare Komponenten oder zuletzt erkannte Änderungen anzeigen. Darüber hinaus können Nutzer den aktuellen Status ausgewählter Geräte direkt im Widget verfolgen. Für Warnmeldungen lässt sich ein frei definierbarer Akkuschwellenwert festlegen. Benachrichtigungen erscheinen nur beim erstmaligen Unterschreiten dieses Wertes oder wenn ein Gerät die Verbindung verliert.

Änderungen im HomeKit-System nachvollziehen

Ein zentrales Merkmal von HomeSnap sind regelmäßig erstellte Momentaufnahmen der gesamten HomeKit-Konfiguration. Standardmäßig legt die App einmal täglich einen Schnappschuss an, der sich auf Wunsch auch manuell auslösen oder per Siri beziehungsweise Kurzbefehlen automatisieren lässt.

Anschließend vergleicht die App den aktuellen Stand mit der vorherigen Aufnahme. Dadurch werden Änderungen wie neu hinzugefügte oder entfernte Geräte, Umbenennungen, neue Räume, angepasste Automationen oder veränderte Szenen übersichtlich dokumentiert. Alle Unterschiede werden chronologisch gespeichert, farblich hervorgehoben und lassen sich durchsuchen.

Ereignisprotokoll und lokales Web-Dashboard

Zusätzlich kann HomeSnap ein fortlaufendes Ereignisprotokoll führen. Darin werden unter anderem Schaltvorgänge, Tür- und Fenstersensoren, Schlossbewegungen oder Tastendrücke erfasst. Die Aufzeichnungen lassen sich filtern, durchsuchen und exportieren. Wer ein älteres iPhone oder iPad dauerhaft am Ladegerät betreibt, kann dieses als kontinuierlichen Ereignisrekorder einsetzen.

Ergänzend bietet die App ein lokales Web-Dashboard, das sich von anderen Geräten im heimischen WLAN aufrufen lässt. Dort werden aktuelle Gerätezustände, Aktivitätsverläufe und Auswertungen nach Räumen oder einzelnen Komponenten dargestellt. Auch diese Funktion arbeitet ausschließlich im lokalen Netzwerk und kann zusätzlich mit einem Passwort geschützt werden.

HomeSnap benötigt iOS 26 oder neuer und ist laut Entwickler vollständig schreibgeschützt. Die App kann weder Geräte steuern noch Automationen verändern. Stattdessen versteht sie sich als Analysewerkzeug, das den Zustand eines HomeKit-Haushalts dokumentiert und übersichtlich aufbereitet.