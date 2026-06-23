Neue Funktionen für KI, Smart Home und Android-Chats
iOS 27 Beta 2: Apple erweitert Siri, Wallet, Home- und Nachrichten-App
Apple hat in der Nacht zum Dienstag damit begonnen die zweite Entwickler-Beta von iOS 27 auszuspielen und liefert damit einen weiteren Ausblick auf die Funktionen, die im Herbst mit dem nächsten iPhone-Betriebssystem erscheinen werden.
Neu in Beta 2: „Write with Siri“-Option über der Tastatur
Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen rund um Siri, die Wallet-App, die Home-Anwendung und die Kommunikation mit Android-Nutzern.
Siri wird sichtbarer, Wallet mit Finanzübersicht
Eine der unmittelbar sichtbaren Änderungen betrifft die neue Funktion „Write with Siri“. Diese ist nun als eigene Schaltfläche oberhalb der Tastatur in Anwendungen wie Mail, Notizen und Nachrichten erreichbar. Bislang war die Funktion nur über die Textauswahl zugänglich. Apple erleichtert damit den Zugriff auf KI-gestützte Schreibhilfen, die Texte formulieren oder überarbeiten können.
Auch die Wallet-App wird ausgebaut. Die neue Funktion „Insights“ befindet sich zwar noch in Entwicklung, soll künftig jedoch Kontostände, wiederkehrende Ausgaben und Finanzübersichten verschiedener Bankverbindungen anzeigen. Apple deutet damit an, Wallet stärker als zentrale Finanzanwendung positionieren zu wollen.
Zudem finden sich erste Hinweise auf zusätzliche Siri-Anpassungen. Neue Optionen zur Sprachgestaltung sind bereits sichtbar, werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet.
Kameras, Nachrichten und Home-App
Für Nutzer, die regelmäßig mit Android-Kontakten kommunizieren, bringt iOS 27 Beta 2 eine kleine, aber relevante Erweiterung: RCS-Unterhaltungen unterstützen nun direkte Antworten auf einzelne Nachrichten. Reaktionen auf Bilder und Videos werden außerdem erstmals ähnlich dargestellt wie in iMessage-Chats.
Damit setzt Apple den Ausbau des RCS-Standards fort. Bereits 2022 hatten wir über die Forderungen Googles berichtet, Apple solle den SMS-Nachfolger umfangreich unterstützen. Mit iOS 18 hielt RCS schließlich Einzug auf das iPhone und wurde seitdem schrittweise erweitert. Zuletzt kamen sogar verschlüsselte RCS-Verbindungen hinzu.
Auch im Smart-Home-Bereich gibt es Neuerungen. Die Home-App kann Apple-TV-Geräte jetzt direkt aktualisieren. Bislang war dies nur für HomePods möglich. Darüber hinaus verbessert Apple die Interaktion mit HomeKit-Kameras. Bewegungsbenachrichtigungen können künftig direkt aus der Mitteilung heraus geöffnet werden. Auch das Aktivieren zugehöriger Lampen ist dort möglich.
Daneben enthält die Beta zahlreiche Detailverbesserungen. In der Kamera-Anwendung hebt Apple nun aktivierte, sonst ausgeblendete Funktionen wie die Belichtungskorrektur mit einer gelben Markierung hervor. Dadurch soll leichter erkennbar sein, wenn bestimmte Kameraeinstellungen von den Standardwerten abweichen.
Die öffentliche Testversion von iOS 27 wird für Juli erwartet. Die finale Freigabe dürfte wie gewohnt im September erfolgen.
Bitte sagt mir, dass man das „Write with Siri“ deaktivieren kann.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen für uns in der EU?
Als ob die KI deine Texte ganz von allein übernehmen würde …
Einfach den Button nicht drücken. Fertig. Ich verstehe die Panik nicht.
Du verstehst den Punkt nicht? Der Button nervt und nimmt unnötig Platz weg. Das muss ja nicht sein. Ansonsten wären noch 1000 andere Buttons sinnvoll und man würde vom Screen nichts mehr sehen. Da würde dein „einfach nicht drücken“ nicht viel bringen.
Kann dir sagen das ich bisher nichts Neues gefunden habe außer das die screen shots zu bearbeiten jetzt wieder normal klappt. Aber, ask Siri und co kann ich nicht finden auf Beta 2. ist wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem neuen Siri die wir einfach noch nicht haben…
Die zweite Beta läuft richtig gut….
Das beurteilst du nach wieviele Minuten der Nutzung?
Wie sieht es aus in WatchOS mit der Walkie-Talkie App. Ist diese auf dieser Apple Watch zurückgekommen?
Diese Funktion wird es nicht mehr geben
Für watchOS wird noch keine neue Beta angezeigt. Ich denke aber, dass die App nicht mehr zurückkehren wird.
Aber seltsam. Ganz viele Uhren werden mit der App aus dem Support fallen, die neuen werden die Funktion dann nicht unterstützen, welche alle alten behalten werden…
Endlich ATVs aus der Home App aktualisieren! Wie lange habe ich darauf gewartet!
Das macht es wirklich einfacher!
Das ist das ersten Mal in 15 Jahren, in dem ich keine iOS Beta installiert habe.
Geht mir genausoXD
Allerdings steht das deutschen, bzw. europäischen Nutzern nicht zur Verfügung oder?
Laufen die Banking Apps?
Danke Axel wollte ich auch gerade fragen
Ja.
Sparkassen Apps funktionieren einwandfrei
Meine ja…. hatte da bei iOS Beta schon lange keine Probleme mehr…
Folgende Banking Apps funktionieren bei mir unter iOS 27 Beta 2:
1822direkt, Advanzia, Amex, Bluecode, Consors, Curve, Deutsche Bank, DKB, easyBank, Fidesmo, HamburgDirect, ING, Klarna, Hanseatic, N26, Openbank, Paypal, Sparkasse, Trade Republic, Traders Place, Umwelt Bank, VIMPay, VW
ATV in der Home App aktualisieren funktioniert auch unter 26.6
Hi, in der Kontakte-App funktioniert die Suchfunktion nicht. War auch schon so in der Beta 1 …
Vielleicht muss dafür erst die Indexierung fertig durchgelaufen sein? Leider sieht man nun nicht mehr in den Einstellungen, ob dies noch läuft. Direkt nach dem ersten Start war dort ein Hinweis (anders als in Beta 1) zu sehen. Dieser ist aber nun weg.
Quatsch! RCS ist bis heute nicht verschlüsselt. Bei wirklich niemanden den ich kenne und da sind alle vier Netze vertreten.