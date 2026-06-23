iOS 27 Beta 2: Apple erweitert Siri, Wallet, Home- und Nachrichten-App

Apple hat in der Nacht zum Dienstag damit begonnen die zweite Entwickler-Beta von iOS 27 auszuspielen und liefert damit einen weiteren Ausblick auf die Funktionen, die im Herbst mit dem nächsten iPhone-Betriebssystem erscheinen werden.

Neu in Beta 2: „Write with Siri“-Option über der Tastatur

Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen rund um Siri, die Wallet-App, die Home-Anwendung und die Kommunikation mit Android-Nutzern.

Siri wird sichtbarer, Wallet mit Finanzübersicht

Eine der unmittelbar sichtbaren Änderungen betrifft die neue Funktion „Write with Siri“. Diese ist nun als eigene Schaltfläche oberhalb der Tastatur in Anwendungen wie Mail, Notizen und Nachrichten erreichbar. Bislang war die Funktion nur über die Textauswahl zugänglich. Apple erleichtert damit den Zugriff auf KI-gestützte Schreibhilfen, die Texte formulieren oder überarbeiten können.

Auch die Wallet-App wird ausgebaut. Die neue Funktion „Insights“ befindet sich zwar noch in Entwicklung, soll künftig jedoch Kontostände, wiederkehrende Ausgaben und Finanzübersichten verschiedener Bankverbindungen anzeigen. Apple deutet damit an, Wallet stärker als zentrale Finanzanwendung positionieren zu wollen.

Zudem finden sich erste Hinweise auf zusätzliche Siri-Anpassungen. Neue Optionen zur Sprachgestaltung sind bereits sichtbar, werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet.

Kameras, Nachrichten und Home-App

Für Nutzer, die regelmäßig mit Android-Kontakten kommunizieren, bringt iOS 27 Beta 2 eine kleine, aber relevante Erweiterung: RCS-Unterhaltungen unterstützen nun direkte Antworten auf einzelne Nachrichten. Reaktionen auf Bilder und Videos werden außerdem erstmals ähnlich dargestellt wie in iMessage-Chats.

Damit setzt Apple den Ausbau des RCS-Standards fort. Bereits 2022 hatten wir über die Forderungen Googles berichtet, Apple solle den SMS-Nachfolger umfangreich unterstützen. Mit iOS 18 hielt RCS schließlich Einzug auf das iPhone und wurde seitdem schrittweise erweitert. Zuletzt kamen sogar verschlüsselte RCS-Verbindungen hinzu.

Auch im Smart-Home-Bereich gibt es Neuerungen. Die Home-App kann Apple-TV-Geräte jetzt direkt aktualisieren. Bislang war dies nur für HomePods möglich. Darüber hinaus verbessert Apple die Interaktion mit HomeKit-Kameras. Bewegungsbenachrichtigungen können künftig direkt aus der Mitteilung heraus geöffnet werden. Auch das Aktivieren zugehöriger Lampen ist dort möglich.

Daneben enthält die Beta zahlreiche Detailverbesserungen. In der Kamera-Anwendung hebt Apple nun aktivierte, sonst ausgeblendete Funktionen wie die Belichtungskorrektur mit einer gelben Markierung hervor. Dadurch soll leichter erkennbar sein, wenn bestimmte Kameraeinstellungen von den Standardwerten abweichen.

Die öffentliche Testversion von iOS 27 wird für Juli erwartet. Die finale Freigabe dürfte wie gewohnt im September erfolgen.